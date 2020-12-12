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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40521
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:10
#75
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Когда Чингисхан пришел на территорию современного Казахстана,тот тут героически его встретили войска Русских князей из городов Петропавловск и Павлодар,но не удержали эти города и пришлось отходить до Козельска

Все так и было!
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
717
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:11
#76
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Цитата:
Kairat stayer:
Половецкая степь 13 век, более 800 лет.

Ну это по более, чем 550 лет Казахскому ханству...
Это, солиднее, конечно!
Хотя, смею предположить, что степи, без приставки половецкой, может, несколько сот тысяч лет!
Желаете осветить этот вопрос?
И что, это тоже заслуга Марика-112?
Или этот исторический процесс прошёл без его заслуг?
8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:12
#77
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Цитата-/А откуда тогда взялись буряты, татары, башкиры, ногаи, монголы, эвенки, тувинцы, ханты, манси, кыргызы, узбеки, таджики, и другие, которых я не упомянул?Их что, по вашему, инопланетяне принесли?/


Их вообще небыло,это же всё русские! Иначе как объяснить что Бурятия башкирия и Татария в составе России сейчас ? Шах и мат!
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
717
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:17
#78
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Цитата:
Kairat stayer:
Нашествие монголов конечно было, мы потомки древних скифов, саков (Андроновская культура, Иссыкский золотой человек, город Саки-между Симферополем и Евпаторией), половцев, кипчаков поставляли им воинов

Вы потомки древних, поставляли им воинов.
Понятно!
Безвозмездно?
Или как?
Цитата:
Kairat stayer:
Золотой ордой правили Чингизиды, в последствии их на территории современного Казахстана ассимилировали, в древние времена были множество союзов, родов, которые в последующем объединились в жузы, ранее мы обсуждали.

А потом, получается, воспользовались, и оттяпали здоровенный курс их территории, и объявили что вы тут жили всегда.
Я правильно понял?
:-o
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:17
#79
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Цитата:
Coopidon:
А откуда тогда взялись буряты, татары, башкиры, ногаи, монголы, эвенки, тувинцы, ханты, манси, кыргызы, узбеки, таджики, и другие, которых я не упомянул?


Большинство из них родственные нам тюркоязычные народы, они и ранее были. За Кыргызов, есть Енисейские и Алтайские, оттуда основная масса в своё время перекочевала на берега Иссык - Куля.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
717
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:21
#80
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Цитата:
Kairat stayer:
Естественный отбор был, многие роды исчезли с лица земли. При этом первых из их территории притесняли более могущественные роды и им приходилось отступать, договариваться с другими родами и создавать различные союзы, чтобы противостоять врагам захватчикам...

Тогда как понять где-чьи территории?
И как после этого вам верить, когда вы утверждение, что казахи здесь живут тысячелетиями?
:-o
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:23
#81
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Цитата:
Coopidon:
А потом, получается, воспользовались, и оттяпали здоровенный курс их территории, и объявили что вы тут жили всегда. Я правильно понял?


Речь выше за монголов завоевателей шла, ассимилировали их. В настоящее время посетите Западные, Южные и Восточные регионы страны, не увидите там монголов.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
717
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:27
#82
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Цитата:
Kairat stayer:
Большинство из них родственные нам тюркоязычные народы, они и ранее были.

Я вас понял.
То есть, родственные народы, более 800 лет гонялись друг за дружкой, по всей степи. Грабили, убивали друг-дружку, уводили в рабство и прочее и прочее.
Цитата:
Kairat stayer:
За Кыргызов, есть Енисейские и Алтайские, оттуда основная масса в своё время перекочевала на берега Иссык - Куля.

Так, вроде, на Енисее и Алтае, тоже казахи жили? Или кыргызы? Или буряты? Иди кто?
:-o
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