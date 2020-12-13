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≡ Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской области в 2021 году?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40521
Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской области в 2021 году?
Отправлено: 13.12.20 - 19:15
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Одна из самых больших статей расходов – строительство жилья и подведение коммуникаций. На всё потратят 20 млрд тенге, на коммуникации из них чуть больше половины суммы.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2035
Re: Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской...
Отправлено: 13.12.20 - 19:15
#1
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Цитата:
В целом бюджет Костанайской области на 2021 год составит 343 800 000 тенге (313,9 млрд тенге в 2020 году – «НГ»).


Георгий, а это точно те цифры? Лимон и лярд - это разные фрукты. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
Re: Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской...
Отправлено: 13.12.20 - 19:46
#2
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Но все,всеровно будут кричать что весь бюджет потрачен куда-то не туда)
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
400
Re: Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской...
Отправлено: 13.12.20 - 21:44
#3
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Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
252
Школы, больницы, жилье - На что потратят бюджет Костанайской области в 2021 году?
Отправлено: 13.12.20 - 22:11
#4
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Цитата:
Козлов я:
а это точно те цифры

Цитата:
Я:
2020 году?

исправили и то и то. Спасибо
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