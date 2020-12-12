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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40521
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:19
#60
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Цитата:
Coopidon:
Были бы сейчас кыпчаками, и не понадобилось бы доказывать, что казахи появились 550 лет назад, когда обидевшись на хана Узбека, от него откочевали?


Ничего доказывать не надо, те-же тюркоязычные роды откочевали и создали ханство. До этого периода были кыпчаки, и сейчас есть и далее будут, у меня жена из рода кыпчак. В миру 112, он-же Марик тоже кыпчак.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:28
#61
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Цитата:
Coopidon:
Что вам, лично, даёт знание что ваши ,,предки" завоевывали кого-то? Но ведь и их завоевывали и подчиняли? Как говорят, из песни слов не выкинешь!


Всякое было, правильно из песни слов не выкинешь, тогда борьба за среду обитания была, почти четыре года тому назад, в январе 2017 года отмечал:

Да, всё правильно, регулярно были кровопролитные войны за среду обитания, история свидетельствует, что отдельные роды обитавшие на современных территориях Китая, Монголии, Узбекистана и других народов соседей ассимилировались частично с другими родами или просто переселялись когда их оттесняли и жили на современных территориях Казахстана в разные времена, назывались по разному. Естественный отбор был, многие роды исчезли с лица земли. При этом первых из их территории притесняли более могущественные роды и им приходилось отступать, договариваться с другими родами и создавать различные союзы, чтобы противостоять врагам захватчикам. По официальной версии, строительство той же Китайской Великой стены началось при императоре Цинь Ши-Хуанди, с целью защиты государства от набегов кочевников хунну (гунны), и продолжалось десять лет. Земли воинственных Дешт-и-Кипчаков (Половцы) были, сейчас мы их потомков именуем кипчаками, Марик-112, тому прямое подтверждение.

Подробнее здесь:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
716
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:32
#62
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Цитата:
Kairat stayer:
До этого периода были кыпчаки, и сейчас есть и далее будут

О!
Я знал, что в вашем лице найду знатока истории!
Про кыпчаков понятно.
Прояснилось.
А куда делись:
Цитата:
саков, гуннов, тюрков,... куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов.
?

И откуда взялись аргыны, жалаиры и другие?
Где они были в исторической ретроспективе?
Где были вы, лично, 500 лет назад?
:oops:

[Исправлено: Coopidon, 13.12.2020 - 21:39]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:41
#63
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Цитата-/Скорее плевок из-за угла.Насчёт чмырениЯ, используя твой уголовно-гопнический лексикон, то чмырилка не выросла.И вырастет или нет- большой вопрос!/


Если ты погремушка то хоть греми осознано,про чмырить я у Андрюхи взял к нему и притензии а вот про плевок из за угла это ты про этого депутатика? Котрый уже оправдываться начал?)

[Исправлено: Тимур Гафуров, 13.12.2020 - 21:50]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:44
#64
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Цитата-/Чем вас не устроило самоназвание кыпчаки, например?/




Погремушка гремит и от шума уже совсем не понимает что пишет) ну на то видно и погремушка) интересно почему русские не взяли самоназвание москали или московиты? По названию московского княжества?
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:45
#65
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Цитата:
Coopidon:
И откуда взялись аргыны, жалаиры и другие? Где они были в исторической ретроспективе? Где были вы, лично, 500 лет назад?


Предки здесь ранее проживали, лично я из рода Аргын, воспитывали бабушка с дедушкой, последний из рода Умбетей, сородичи с А.Байтурсыновым.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
716
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:48
#66
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Цитата:
Kairat stayer:
По официальной версии, строительство той же Китайской Великой стены началось при императоре Цинь Ши-Хуанди, с целью защиты государства от набегов кочевников хунну (гунны), и продолжалось десять лет. Земли воинственных Дешт-и-Кипчаков (Половцы) были, сейчас мы их потомков именуем кипчаками, Марик-112, тому прямое подтверждение.

Не понял?
Строительство стены началось с целью защиты от набегов кочевников. И что?
Всем известно, что кочевники набегали, грабили, убивали и разоряли, и что?
То есть, они не были ,,белыми и пушистыми'', как вы тут себе пытаетесь изобразить. Что они не были добрыми и миролюбивыми соседями.
Марик-112 подтверждение чему?
Подтверждение что он кипчак-потомок кипчаков?
:-o
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:52
#67
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Цитата:
Coopidon:
А куда делись: Цитата: саков, гуннов, тюрков,... куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов. ?


В мае 2017 года обсуждали, цитирую:

Суета, суетой, новоявленных историков много развелось, все норовят переписать историю. Нашествие монголов конечно было, мы потомки древних скифов, саков (Андроновская культура, Иссыкский золотой человек, город Саки-между Симферополем и Евпаторией), половцев, кипчаков поставляли им воинов. Золотой ордой правили Чингизиды, в последствии их на территории современного Казахстана ассимилировали, в древние времена были множество союзов, родов, которые в последующем объединились в жузы, ранее мы обсуждали.

Подробнее здесь:
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:54
#68
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Цитата:
Coopidon:
Марик-112 подтверждение чему? Подтверждение что он кипчак-потомок кипчаков?


Что тут непонятного, да потомок, половцев, они-же кыпчаки.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
716
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:54
#69
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Цитата:
Kairat stayer:
Предки здесь ранее проживали, лично я из рода Аргын, воспитывали бабушка с дедушкой, последний из рода Умбетей, сородичи с А.Байтурсыновым.

Насчёт ранее проживали, отошлю к учебнику за 6 класс. Насколько ранее?

Мои предки здесь то же около 300 лет, и что?

Напомню за проживание слова вашего соплеменникам:
Цитата:
Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территории Суверенного и Независимого Казахстана – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов.


Так что?
:-o
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 21:58
#70
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Цитата:
Coopidon:
Не понял? Строительство стены началось с целью защиты от набегов кочевников. И что? Всем известно, что кочевники набегали, грабили, убивали и разоряли, и что?


Какой вы непонятливый? Выше-же в посте за №61 уже отмечал, ничего не изменилось, что ранее четыре года тому назад обсуждали:

Цитата:
Kairat stayer:
Да, всё правильно, регулярно были кровопролитные войны за среду обитания, история свидетельствует, что отдельные роды обитавшие на современных территориях Китая, Монголии, Узбекистана и других народов соседей ассимилировались частично с другими родами или просто переселялись когда их оттесняли и жили на современных территориях Казахстана в разные времена, назывались по разному. Естественный отбор был, многие роды исчезли с лица земли. При этом первых из их территории притесняли более могущественные роды и им приходилось отступать, договариваться с другими родами и создавать различные союзы, чтобы противостоять врагам захватчикам...
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2103
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:01
#71
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Цитата:
Coopidon:
Насчёт ранее проживали, отошлю к учебнику за 6 класс. Насколько ранее? Мои предки здесь то же около 300 лет, и что?


Половецкая степь 13 век, более 800 лет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:03
#72
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Цитата-/Мои предки здесь то же около 300 лет, и что?/



А до этого где жили? В Монголии? На территории Узбекистана? Или из Китая пришли?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6150
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:05
#73
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Цитата-/Половецкая степь 13 век, более 800 лет./



Враньё,все же знают что в половецкой степи жили русские,даже стих есть да скифы мы, да азиаты мы! Что прямо указывает что скифы это Русские! А потом пришли викинги и понеслось.....


Кто видел фильм викинг 2018 года тот знает всю правдивую историю России
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
716
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 22:06
#74
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Цитата:
Kairat stayer:
Что тут непонятного, да потомок, половцев, они-же кыпчаки.

Понятно!
Он же соловей, он же кипчак, он же -казах!
А откуда тогда взялись буряты, татары, башкиры, ногаи, монголы, эвенки, тувинцы, ханты, манси, кыргызы, узбеки, таджики, и другие, которых я не упомянул?
Их что, по вашему, инопланетяне принесли?
:oops:
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