"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
Coopidon: Были бы сейчас кыпчаками, и не понадобилось бы доказывать, что казахи появились 550 лет назад, когда обидевшись на хана Узбека, от него откочевали?
Ничего доказывать не надо, те-же тюркоязычные роды откочевали и создали ханство. До этого периода были кыпчаки, и сейчас есть и далее будут, у меня жена из рода кыпчак. В миру 112, он-же Марик тоже кыпчак.
Coopidon: Что вам, лично, даёт знание что ваши ,,предки" завоевывали кого-то? Но ведь и их завоевывали и подчиняли? Как говорят, из песни слов не выкинешь!
Всякое было, правильно из песни слов не выкинешь, тогда борьба за среду обитания была, почти четыре года тому назад, в январе 2017 года отмечал:
Да, всё правильно, регулярно были кровопролитные войны за среду обитания, история свидетельствует, что отдельные роды обитавшие на современных территориях Китая, Монголии, Узбекистана и других народов соседей ассимилировались частично с другими родами или просто переселялись когда их оттесняли и жили на современных территориях Казахстана в разные времена, назывались по разному. Естественный отбор был, многие роды исчезли с лица земли. При этом первых из их территории притесняли более могущественные роды и им приходилось отступать, договариваться с другими родами и создавать различные союзы, чтобы противостоять врагам захватчикам. По официальной версии, строительство той же Китайской Великой стены началось при императоре Цинь Ши-Хуанди, с целью защиты государства от набегов кочевников хунну (гунны), и продолжалось десять лет. Земли воинственных Дешт-и-Кипчаков (Половцы) были, сейчас мы их потомков именуем кипчаками, Марик-112, тому прямое подтверждение.
Kairat stayer: По официальной версии, строительство той же Китайской Великой стены началось при императоре Цинь Ши-Хуанди, с целью защиты государства от набегов кочевников хунну (гунны), и продолжалось десять лет. Земли воинственных Дешт-и-Кипчаков (Половцы) были, сейчас мы их потомков именуем кипчаками, Марик-112, тому прямое подтверждение.
Не понял? Строительство стены началось с целью защиты от набегов кочевников. И что? Всем известно, что кочевники набегали, грабили, убивали и разоряли, и что? То есть, они не были ,,белыми и пушистыми'', как вы тут себе пытаетесь изобразить. Что они не были добрыми и миролюбивыми соседями. Марик-112 подтверждение чему? Подтверждение что он кипчак-потомок кипчаков?
Coopidon: А куда делись: Цитата: саков, гуннов, тюрков,... куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов. ?
В мае 2017 года обсуждали, цитирую:
Суета, суетой, новоявленных историков много развелось, все норовят переписать историю. Нашествие монголов конечно было, мы потомки древних скифов, саков (Андроновская культура, Иссыкский золотой человек, город Саки-между Симферополем и Евпаторией), половцев, кипчаков поставляли им воинов. Золотой ордой правили Чингизиды, в последствии их на территории современного Казахстана ассимилировали, в древние времена были множество союзов, родов, которые в последующем объединились в жузы, ранее мы обсуждали.
Kairat stayer: Предки здесь ранее проживали, лично я из рода Аргын, воспитывали бабушка с дедушкой, последний из рода Умбетей, сородичи с А.Байтурсыновым.
Насчёт ранее проживали, отошлю к учебнику за 6 класс. Насколько ранее?
Мои предки здесь то же около 300 лет, и что?
Напомню за проживание слова вашего соплеменникам: Цитата:
Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территории Суверенного и Независимого Казахстана – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов.
Coopidon: Не понял? Строительство стены началось с целью защиты от набегов кочевников. И что? Всем известно, что кочевники набегали, грабили, убивали и разоряли, и что?
Какой вы непонятливый? Выше-же в посте за №61 уже отмечал, ничего не изменилось, что ранее четыре года тому назад обсуждали:
Цитата:
Kairat stayer: Да, всё правильно, регулярно были кровопролитные войны за среду обитания, история свидетельствует, что отдельные роды обитавшие на современных территориях Китая, Монголии, Узбекистана и других народов соседей ассимилировались частично с другими родами или просто переселялись когда их оттесняли и жили на современных территориях Казахстана в разные времена, назывались по разному. Естественный отбор был, многие роды исчезли с лица земли. При этом первых из их территории притесняли более могущественные роды и им приходилось отступать, договариваться с другими родами и создавать различные союзы, чтобы противостоять врагам захватчикам...
Kairat stayer: Что тут непонятного, да потомок, половцев, они-же кыпчаки.
Понятно! Он же соловей, он же кипчак, он же -казах! А откуда тогда взялись буряты, татары, башкиры, ногаи, монголы, эвенки, тувинцы, ханты, манси, кыргызы, узбеки, таджики, и другие, которых я не упомянул? Их что, по вашему, инопланетяне принесли?
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