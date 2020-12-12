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Coopidon:

Что вам, лично, даёт знание что ваши ,,предки" завоевывали кого-то? Но ведь и их завоевывали и подчиняли? Как говорят, из песни слов не выкинешь!

Цитата:Всякое было, правильно из песни слов не выкинешь, тогда борьба за среду обитания была, почти четыре года тому назад, в январе 2017 года отмечал:Да, всё правильно, регулярно были кровопролитные войны за среду обитания, история свидетельствует, что отдельные роды обитавшие на современных территориях Китая, Монголии, Узбекистана и других народов соседей ассимилировались частично с другими родами или просто переселялись когда их оттесняли и жили на современных территориях Казахстана в разные времена, назывались по разному. Естественный отбор был, многие роды исчезли с лица земли. При этом первых из их территории притесняли более могущественные роды и им приходилось отступать, договариваться с другими родами и создавать различные союзы, чтобы противостоять врагам захватчикам. По официальной версии, строительство той же Китайской Великой стены началось при императоре Цинь Ши-Хуанди, с целью защиты государства от набегов кочевников хунну (гунны), и продолжалось десять лет. Земли воинственных Дешт-и-Кипчаков (Половцы) были, сейчас мы их потомков именуем кипчаками, Марик-112, тому прямое подтверждение.Подробнее здесь: