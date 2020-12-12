"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
Кул-Мухаммед, должность почти аналогичная, Пояснил ///О заселении территории Северного Казахстана. То, что с древних времен и до наших дней эти земли были заселены протоказахскими племенами – факт очевидный. Именно здесь было открыто множество поселений, принадлежавших знаменитой ботайской культуре, существовавшей еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Ботайцы одомашнили диких лошадей, занимались коневодством и различными промыслами. На протяжении веков и тысячелетий здесь сменяли друг друга государства наших прямых предков – саков, гуннов, тюрков, кыпчаков и казахов. Мы, казахи, являемся потомками куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов. ///
Те здесь жили(гоняли по степи) протоказахи, ботайцы, сакки, гунны, тюрки, куманы, половцы, печенеги, скифы.
Ну зачем он так. Сказал бы что здесь всегда жили казахи. Почти все были батырами. С тех времен, которые никто уже и не помнит. и точка.
alex_60: Кул-Мухаммед, должность почти аналогичная, Пояснил ///О заселении территории Северного Казахстана. То, что с древних времен и до наших дней эти земли были заселены протоказахскими племенами – факт очевидный.
Чтож! Печально! Что данная версия расходится с школьным учебником по истории за 6 класс...
Россия тиран и агрессор.который вкладывал в союзные республики огромные деньги.просто на пустом месте строил заводы и города.Россию можно ругать и чморить.а если кто то от туда что то скажет ну такая вонь подымается.
Цитата-/Ну зачем он так.Сказал бы что здесь всегда жили казахи./
Ну зачем врать то? Ясно же что на севере Казахстана с древних времён жили русские и украинцы! Пока князь Владимир крестил киевскую Русь,на севере Казахстана уже во всю был коммунизм с заводами и фабриками которые тут одни русские построили! А ещё город Кустанай основали с типичным русским названием)
Так и было,даже в учебники заглядывать ненадо
Цитата-/Россия тиран и агрессор.который вкладывал в союзные республики огромные деньги.просто на пустом месте строил заводы и города./
Россия вкладывала в союзные республики эт када было? При Александре 2 или при Николае 1? Вроде как СОЮЗ строил заводы и города возводил,СОЮЗ но не как отдельно взятая республика
Цитата-/города.Россию можно ругать и чморить.а если кто то от туда что то скажет ну такая вонь подымается./
Что-то пытаюсь вспомнить где у нас какой-нибудь депутат сената в эфире чморил и ругал Россию,можете пример привести?)
Вообще не понимал никогда вопли из России с упрёком "мы́ вам там все построили"
Это такой же абсурд как если бы в фантастическом примере,Мангышлак отделился от Казахстана и Астанчане начали бы вопить что мы вам там акиматы,цоны и нефтяные вышки понастроили чтобы качать нефть,продавать и на эти деньги строить себе небоскребы а вы там неблагодарные ещё отделились от нас!!!)))
Ну это ещё хотя бы оправдано имперской обидой,бывшие имперцы сидя в дырявых трениках перед телевизором с банкой пива очень любят же обижаться)
А вот когда местные,начинают вопить что "МЫ вам понастроили" это вообще уже ни в какие ворота логической составляющей)
Я строю себе дачу,работаю на ней,беру с нее урожай,отдыхаю летом,а приезжая в город должен вопить аааааа!!! Я вам тут дачу понастроил,цените!!!
Для понимания, образец истории, которая сейчас на подъеме. Не так! Те истории,которые нравятся нынешнему поколению патриотов и Погремушек. Вот ещё один перл. От Доктора Исторических Наук Казахстана. Полный текст сего опуса, желающие могут без труда в интернете. Цитата:
Что касается женщин той эпохи, то не говоря о ханских дочерях и женах, «среднестатистическая» казашка, принадлежащая кочевой верхушке, носила на себе до 20 кг массивных золотых украшений
20 килограмм, Карл! Цитата:
золотые подвески, также золотые кольца в носу, в ушах — серьги с бриллиантом. Девушки заплетали 20-40 мелких косичек, надевали шапочки, украшенные жемчугами, рубином, павлиньими перьями, носили одежду в восточном стиле из дорогого шелка, атласа, парчи. Глаза и брови древних казашек были подведены сурьмой, лица прикрыты тонкой вуалью, защищавшей от солнца, пыли и посторонних глаз. Немаловажна и такая деталь: хотя они были великолепными наездницами, но для дальних путешествий предпочитали пользоваться удобными, красивыми, зачастую позолоченными каретами.
В носу, Карл!? Вот чего так не хватает сейчас!?
Что это? Сарказм? Ирония? Или де@илизм и профанация знаний от Лучших Учёных Казахстана?
abaika95: Вообще не понимал никогда вопли из России с упрёком "мы́ вам там все построили"
прибалты тоже не понимали.что за вопли из России в их сторону.транзит перекрыли и все.так и тут.если Россия закроет трафик так сказать.мало не покажется.это я к тому.что ей то по барабану что скулят в ее сторону.просто есть предел. были братьями.но кое кто сами мы мол с усами. допрыгались теперь.не тот вес.
Кул-Мухаммед: На протяжении веков и тысячелетий здесь сменяли друг друга государства наших прямых предков – саков, гуннов, тюрков, кыпчаков и казахов. Мы, казахи, являемся потомками куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов.
Всё верно, тем более за кыпчаков более двух лет тому назад отмечали: Источников достаточно, Кипчаки (кыпчаки, в древнерусских летописях половцы, в европейских кумыки, китайских сеяньто и.т.д.)...
Цитатах/Что-то пытаюсь вспомнить где у нас какой-нибудь депутат сената в эфире чморил и ругал Россию,можете пример привести/ Два! Нету таких!
Цитата:
Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать