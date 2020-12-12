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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40521
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3763
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 12:13
#45
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Этому глупцу на БАСЕ уже ответил другой глупец, похоже на соревнование )))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9272
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 13:18
#46
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Цитата:
peshexod:
похоже на соревнование )))

Ну все, прийдется дань платить ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9272
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 13:20
#47
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Цитата:
abaika95:
Вы враг народа и такого как вы расстреляли бы в 36 году

Все, Айдос Садыков уже назвал врагов народа. Меня в списке не было :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10001
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 14:12
#48
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Кул-Мухаммед, должность почти аналогичная,
Пояснил
///О заселении территории Северного Казахстана.
То, что с древних времен и до наших дней эти земли были заселены протоказахскими племенами – факт очевидный. Именно здесь было открыто множество поселений, принадлежавших знаменитой ботайской культуре, существовавшей еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Ботайцы одомашнили диких лошадей, занимались коневодством и различными промыслами. На протяжении веков и тысячелетий здесь сменяли друг друга государства наших прямых предков – саков, гуннов, тюрков, кыпчаков и казахов. Мы, казахи, являемся потомками куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов. ///

Те здесь жили(гоняли по степи) протоказахи, ботайцы, сакки, гунны, тюрки, куманы, половцы, печенеги, скифы.

Ну зачем он так.
Сказал бы что здесь всегда жили казахи.
Почти все были батырами.
С тех времен, которые никто уже и не помнит.
и точка.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
707
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 15:24
#49
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Цитата:
alex_60:
Кул-Мухаммед, должность почти аналогичная, Пояснил ///О заселении территории Северного Казахстана. То, что с древних времен и до наших дней эти земли были заселены протоказахскими племенами – факт очевидный.

Чтож!
Печально!
Что данная версия расходится с школьным учебником по истории за 6 класс...


:-o
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а
* андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
102
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 19:25
#50
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Россия тиран и агрессор.который вкладывал в союзные республики огромные деньги.просто на пустом месте строил заводы и города.Россию можно ругать и чморить.а если кто то от туда что то скажет ну такая вонь подымается.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6143
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 19:55
#51
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Цитата-/Меня в списке не было/




Списки имеют свойство дополняться)




Цитата-/Ну зачем он так.Сказал бы что здесь всегда жили казахи./



Ну зачем врать то? Ясно же что на севере Казахстана с древних времён жили русские и украинцы! Пока князь Владимир крестил киевскую Русь,на севере Казахстана уже во всю был коммунизм с заводами и фабриками которые тут одни русские построили! А ещё город Кустанай основали с типичным русским названием)

Так и было,даже в учебники заглядывать ненадо




Цитата-/Россия тиран и агрессор.который вкладывал в союзные республики огромные деньги.просто на пустом месте строил заводы и города./


Россия вкладывала в союзные республики эт када было? При Александре 2 или при Николае 1? Вроде как СОЮЗ строил заводы и города возводил,СОЮЗ но не как отдельно взятая республика



Цитата-/города.Россию можно ругать и чморить.а если кто то от туда что то скажет ну такая вонь подымается./


Что-то пытаюсь вспомнить где у нас какой-нибудь депутат сената в эфире чморил и ругал Россию,можете пример привести?)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6143
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 20:13
#52
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Вообще не понимал никогда вопли из России с упрёком "мы́ вам там все построили"


Это такой же абсурд как если бы в фантастическом примере,Мангышлак отделился от Казахстана и Астанчане начали бы вопить что мы вам там акиматы,цоны и нефтяные вышки понастроили чтобы качать нефть,продавать и на эти деньги строить себе небоскребы а вы там неблагодарные ещё отделились от нас!!!)))


Ну это ещё хотя бы оправдано имперской обидой,бывшие имперцы сидя в дырявых трениках перед телевизором с банкой пива очень любят же обижаться)


А вот когда местные,начинают вопить что "МЫ вам понастроили" это вообще уже ни в какие ворота логической составляющей)


Я строю себе дачу,работаю на ней,беру с нее урожай,отдыхаю летом,а приезжая в город должен вопить аааааа!!! Я вам тут дачу понастроил,цените!!!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
707
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 20:16
#53
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Для понимания, образец истории, которая сейчас на подъеме.
Не так!
Те истории,которые нравятся нынешнему поколению патриотов и Погремушек.
Вот ещё один перл. От Доктора Исторических Наук Казахстана. Полный текст сего опуса, желающие могут без труда в интернете.
Цитата:
Что касается женщин той эпохи, то не говоря о ханских дочерях и женах, «среднестатистическая» казашка, принадлежащая кочевой верхушке, носила на себе до 20 кг массивных золотых украшений  

20 килограмм, Карл!
Цитата:
золотые подвески, также золотые кольца в носу, в ушах — серьги с бриллиантом. Девушки заплетали 20-40 мелких косичек, надевали шапочки, украшенные жемчугами, рубином, павлиньими перьями, носили  одежду в восточном стиле из дорогого шелка, атласа, парчи. Глаза и брови древних казашек были подведены сурьмой, лица прикрыты тонкой вуалью, защищавшей от солнца, пыли и посторонних глаз. Немаловажна и такая деталь: хотя они были великолепными наездницами, но для дальних путешествий предпочитали пользоваться удобными, красивыми, зачастую  позолоченными каретами.  

В носу, Карл!?
Вот чего так не хватает сейчас!?
8-)
Что это?
Сарказм?
Ирония?
Или де@илизм и профанация знаний от Лучших Учёных Казахстана?
:-o
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а
* андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
102
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 20:35
#54
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Цитата:
abaika95:
Вообще не понимал никогда вопли из России с упрёком "мы́ вам там все построили"

прибалты тоже не понимали.что за вопли из России в их сторону.транзит перекрыли и все.так и тут.если Россия закроет трафик так сказать.мало не покажется.это я к тому.что ей то по барабану что скулят в ее сторону.просто есть предел. были братьями.но кое кто сами мы мол с усами. допрыгались теперь.не тот вес.

[Исправлено: андрей 117, 13.12.2020 - 20:43]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2094
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 20:39
#55
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Кул-Мухаммед: На протяжении веков и тысячелетий здесь сменяли друг друга государства наших прямых предков – саков, гуннов, тюрков, кыпчаков и казахов. Мы, казахи, являемся потомками куманов, половцев и печенегов, кыпчаков, скифов.

Всё верно, тем более за кыпчаков более двух лет тому назад отмечали: Источников достаточно, Кипчаки (кыпчаки, в древнерусских летописях половцы, в европейских кумыки, китайских сеяньто и.т.д.)...

Подробнее здесь:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
707
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 20:41
#56
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Цитатах/Что-то пытаюсь вспомнить где у нас какой-нибудь депутат сената в эфире чморил и ругал Россию,можете пример привести/
Два!
Нету таких!

:-o
Цитата:
Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас видели, какую железную дорогу запустили? А раньше такого не было, потому что мы были колонией

8-)
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