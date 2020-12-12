Отправлено: - 20:16

Что касается женщин той эпохи, то не говоря о ханских дочерях и женах, «среднестатистическая» казашка, принадлежащая кочевой верхушке, носила на себе до 20 кг массивных золотых украшений

золотые подвески, также золотые кольца в носу, в ушах — серьги с бриллиантом. Девушки заплетали 20-40 мелких косичек, надевали шапочки, украшенные жемчугами, рубином, павлиньими перьями, носили одежду в восточном стиле из дорогого шелка, атласа, парчи. Глаза и брови древних казашек были подведены сурьмой, лица прикрыты тонкой вуалью, защищавшей от солнца, пыли и посторонних глаз. Немаловажна и такая деталь: хотя они были великолепными наездницами, но для дальних путешествий предпочитали пользоваться удобными, красивыми, зачастую позолоченными каретами.

Для понимания, образец истории, которая сейчас на подъеме.Не так!Те истории,которые нравятся нынешнему поколению патриотов и Погремушек.Вот ещё один перл. От Доктора Исторических Наук Казахстана. Полный текст сего опуса, желающие могут без труда в интернете.Цитата:20 килограмм, Карл!Цитата:В носу, Карл!?Вот чего так не хватает сейчас!?Что это?Сарказм?Ирония?Или де@илизм и профанация знаний от Лучших Учёных Казахстана?