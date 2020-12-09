Отправлено: - 17:51

drakon:

Когда Завгар, приезжает.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 17:52]

Цитата:Ну мы то нормально ужинаем,Да и когда у них тоже.Там просто также как у нас есть холодильник.А про категории ужина я не слышал.Я пишу что пишут.Это наверное коренные так.пишут также, что немцы едят одну и туже еду каждый день. Все дни недели.