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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 321 из 321«1...319320321
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.20 - 21:36
#4801
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Цитата:
drakon:
525 евро, на год


Вчера забрал свою, с 28.01.21 по 27.01.22.
Заплатил страховой компании 11000тенге
13 класс безаварийности. Максимальный.
22 евро в переводе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 16:15
#4802
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Да, 525 и 22 тут остается только промолчать.
Иван и Ганс получили по 600 евро.
После оплаты авто страховки у Ивана
Осталось 578 и евро и он купит очень много подарков близким на Новый год.
У Ганса осталось 75 евро.
Он расстроен. Пошел смотреть, что е ть в запасе покушать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 16:17
#4803
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Кстати про еду в Германии так пишут.
///неотъемлемым атрибутом немецкого ужина является простой немецкий бутерброд. Для его приготовления обходятся классическим набором продуктов, в который входит хлеб, сыр, небольшой кусочек масла и несколько ломтиков колбасы. В вечернее время каждый человек съедает всего 2-3 таких бутерброда, а затем, спустя некоторое время, семья укладывается спать.//
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20618
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 17:39
#4804
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Цитата:
alex_60:
неотъемлемым атрибутом немецкого ужина является

Алекс, о чём вы разговариваете? Когда Завгар, приезжает.
Пора бы - знать, что есть 2 категории Ужина... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 17:51
#4805
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Цитата:
drakon:
Когда Завгар, приезжает.


Ну мы то нормально ужинаем,
Да и когда у них тоже.
Там просто также как у нас есть холодильник.
А про категории ужина я не слышал.
Я пишу что пишут.
Это наверное коренные так.
пишут также, что немцы едят одну и туже еду каждый день. Все дни недели.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 17:52]
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20618
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:04
#4806
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Цитата:
alex_60:
А про категории ужина я не слышал.

Абендессен - ужин, вечерняя еда.
Можно варить даже -беш.

Абендброд - вечерний хлеб.
Да, тут - бутерболды, чай
Некоторые кофе - пьют.

По разному у всех.
У меня - абендброд.
Зато похудед на 23 кг... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20618
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:24
#4807
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Цитата:
alex_60:
немцы едят одну и туже еду каждый день

Вот мой, обед - сегодня. Без хлеба.

Могу и завтра - показать... :lol: :oops: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2034
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:26
#4808
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10001
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:33
#4809
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С 16 дек по 10 янв
У вас жесткий локдаун.
Все позакрывают, кроме продовольственных. И аптек.
Школы, сады.
Распивать спиртные напитки тоже нельзя.
Фейерверки запрещены.
Сборища запрещены.
Только 24 - 26 декабря разрешены встречи
В узком кругу родственников.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2034
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.12.20 - 18:40
#4810
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Цитата:
drakon:
Абендессен Абендброд абендброд.


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