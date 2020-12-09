Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 16:15

Да, 525 и 22 тут остается только промолчать.

Иван и Ганс получили по 600 евро.

После оплаты авто страховки у Ивана

Осталось 578 и евро и он купит очень много подарков близким на Новый год.

У Ганса осталось 75 евро.

Он расстроен. Пошел смотреть, что е ть в запасе покушать.