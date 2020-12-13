Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства

Отправлено: - 15:16

У Николая Воронина последнее время статьи по типу "в огороде бузина а в Киеве дядька" все подряд пихает лишь бы показать как же все плохо вокруг)







Цитата-/Да, видимо, и неспроста постоянно растет отток из страны граждан нетитульной национальности. О каком единстве мы говорим, если в нашем обществе пропасть между богатыми и бедными, наше общество расслоено по этническим. религиозным и прочим признакам./





Богатые не дружат с бедными,Русские с Казахами и Татарами,христиане с буддистами,кошки с собаками...докатились









Цитата-/нас демократия - это когда про начальника можно говорить все и за это тебе ничего не будет: ни премии, ни повышения, ну ничего. Согласен, что при нашей демократии к старту допускаются все, но один стартует в автомобиле, а другой вынужден плестись пешком./





Ааааааа это значит показатель демократии? Когда ты высказал начальнику в лицо какой он плохой а потом ждёшь от этого же начальника премию?)))) Даа тоталитаризм у нас в этом плане,во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!











Цитата-/. И так продолжалось тридцать лет./





30 лет Николай Воронин терпит.......и терпит и терпит и терпит и терпит..страшно











Цитата-/Получается, что все три или четыре назарбаевских модернизации, все эти «Сто шагов», вся диверсификация экономики результатов не принесли./





Помню в 90ых без света постоянно сидели,и вместо зарплаты работягам выдавали подсолнечное масло а теперь захожу в салон новый айфон прикупить а мне говорят нету! Разборали уже,приходите после праздников



Чтож за жизнь у нас такая!!!? За 30 лет все хуже и хуже живём!!! Дефицит айфонов уже!! Докатились