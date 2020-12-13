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≡ Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40520
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 09:44
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Назарбаеву создали канонический образ дальновидного, принципиального, никогда не ошибающегося и озабоченного лишь интересами государства политика. И он сам, похоже, из всех сил это поддерживает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9997
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 09:44
#1
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Ушел как бы вовремя.
Но все смазалось
Переименованием за три часа города и проспектов по всей стране.
Ну и латиница... Надеюсь о ней
Забудут со временем.
А так да, много сделал для страны,
Ее узнали в мире.
Выдающийся человек.
А родня, вклады, ну без этого наверное никак. Нигде.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9271
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:10
#2
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Цитата:
alex_60:

То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9271
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:12
#3
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Цитата:
alex_60:
Ушел как бы

В последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9997
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:36
#4
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Цитата:
maxsaf:
последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.


Где?
Нур отан и евразэс, где он почетный председатель.
80 лет как никак.
А резко уходить от того к чему привык,
Вредно для здоровья.
Примеры, в союзе,да и России, когда с главного и сразу на дачу, говорят об этом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9997
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:39
#5
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Цитата:
maxsaf:
То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?


Кто знает чтобы сделал другой. Никто.
У НАНа был опыт, и в политике, и управлении, и экономике, он понимал что такое межнациональное согласие.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4315
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 12:16
#6
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М-да, аграрную державу и промышленность превратить в одну из захудалых стран как Зимбабве, это надо постараться. Видимо пошел по совету заокеанских консультантов, которые наводнили страну на заре независимости. Если бы совхозы, заводы, рудники остались в собственности народа, без этой грабительской приватизации, люди сами просили назвать улицы и города в честь его именем
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6138
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 15:16
#7
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У Николая Воронина последнее время статьи по типу "в огороде бузина а в Киеве дядька" все подряд пихает лишь бы показать как же все плохо вокруг)



Цитата-/Да, видимо, и неспроста постоянно растет отток из страны граждан нетитульной национальности. О каком единстве мы говорим, если в нашем обществе пропасть между богатыми и бедными, наше общество расслоено по этническим. религиозным и прочим признакам./


Богатые не дружат с бедными,Русские с Казахами и Татарами,христиане с буддистами,кошки с собаками...докатились




Цитата-/нас демократия - это когда про начальника можно говорить все и за это тебе ничего не будет: ни премии, ни повышения, ну ничего. Согласен, что при нашей демократии к старту допускаются все, но один стартует в автомобиле, а другой вынужден плестись пешком./


Ааааааа это значит показатель демократии? Когда ты высказал начальнику в лицо какой он плохой а потом ждёшь от этого же начальника премию?)))) Даа тоталитаризм у нас в этом плане,во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!





Цитата-/. И так продолжалось тридцать лет./


30 лет Николай Воронин терпит.......и терпит и терпит и терпит и терпит..страшно





Цитата-/Получается, что все три или четыре назарбаевских модернизации, все эти «Сто шагов», вся диверсификация экономики результатов не принесли./


Помню в 90ых без света постоянно сидели,и вместо зарплаты работягам выдавали подсолнечное масло а теперь захожу в салон новый айфон прикупить а мне говорят нету! Разборали уже,приходите после праздников

Чтож за жизнь у нас такая!!!? За 30 лет все хуже и хуже живём!!! Дефицит айфонов уже!! Докатились
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20615
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 15:23
#8
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Цитата:
абайка95:
во Франции то за такое сразу начальник тебе медаль вручит и на доску почета выставят!

Ты про Казахстан, говори. Чего ты на Францию, Германию - киваешь?... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 13.12.2020 - 15:24]

[Исправлено: Gljuk, 13.12.2020 - 15:29]
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