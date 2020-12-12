Re: Как будет развиваться Костанайская область в ближайшую...

Отправлено: - 18:56

Наша область всегда была: АГРАРНО-индустриальной.

По поводу, так называемых "новых рабочих мест" - я приобрёл новый посевной комплекс - и сразу все дела властей: инновационные субсидий и вопрос со стороны РОСХ - сколько рабочих на нём будут работать - два человека в две смены. Те же самые рабочие что и работали у меня и раньше, новых не принимал, но в отчёт пошли - создано два новых рабочих мест.