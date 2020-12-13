Re: При посадке в поезда казахстанцам не понадобится...

Отправлено: - 11:09

Цитата://Поэтому и в пути следования пассажиру желательно при себе иметь оригинал документа;

Цитата://требуется предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность пассажира;

Цитата://Е-удостоверение будет недоступным, если у вас сел аккумулятор в телефоне, закончился интернет-трафик или отсутствует подключение к Сети в мобильном телефоне.



Цитата://Раньше при посадке на поезд нужно было иметь при себе удостоверение личности. А сейчас достаточно иметь при себе смартфон и доступ к приложению Egov//



И смысл этих нововведении: просто пропиарится что ввели цифровую посадку, или элементарное "прокукарекать" перед Президентом.

Справка выдано в том что она подтверждает что та справка действительно справка.