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≡ При посадке в поезда казахстанцам не понадобится удостоверение личности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40520
При посадке в поезда казахстанцам не понадобится удостоверение личности
Отправлено: 13.12.20 - 11:09
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Нововведение - Е-удостоверение в казахстанских поездах - реализуется с декабря этого года. Для посадки в поезда при помощи электронного удостоверения личности необходимо:
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1241
Re: При посадке в поезда казахстанцам не понадобится...
Отправлено: 13.12.20 - 11:09
#1
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Цитата://Поэтому и в пути следования пассажиру желательно при себе иметь оригинал документа;
Цитата://требуется предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность пассажира;
Цитата://Е-удостоверение будет недоступным, если у вас сел аккумулятор в телефоне, закончился интернет-трафик или отсутствует подключение к Сети в мобильном телефоне.

Цитата://Раньше при посадке на поезд нужно было иметь при себе удостоверение личности. А сейчас достаточно иметь при себе смартфон и доступ к приложению Egov//

И смысл этих нововведении: просто пропиарится что ввели цифровую посадку, или элементарное "прокукарекать" перед Президентом.
Справка выдано в том что она подтверждает что та справка действительно справка.
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