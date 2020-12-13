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≡ Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40519
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 09:44
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Назарбаеву создали канонический образ дальновидного, принципиального, никогда не ошибающегося и озабоченного лишь интересами государства политика. И он сам, похоже, из всех сил это поддерживает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9992
Re: Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 09:44
#1
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Ушел как бы вовремя.
Но все смазалось
Переименованием за три часа города и проспектов по всей стране.
Ну и латиница... Надеюсь о ней
Забудут со временем.
А так да, много сделал для страны,
Ее узнали в мире.
Выдающийся человек.
А родня, вклады, ну без этого наверное никак. Нигде.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9267
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:10
#2
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Цитата:
alex_60:

То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет? :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9267
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:12
#3
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Цитата:
alex_60:
Ушел как бы

В последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9992
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:36
#4
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Цитата:
maxsaf:
последнее время я #1 вижу в новостях чаще, чем #2.


Где?
Нур отан и евразэс, где он почетный председатель.
80 лет как никак.
А резко уходить от того к чему привык,
Вредно для здоровья.
Примеры, в союзе,да и России, когда с главного и сразу на дачу, говорят об этом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9992
Николай ВОРОНИН: Веселье по декрету правительства
Отправлено: 13.12.20 - 10:39
#5
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Цитата:
maxsaf:
То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?


Кто знает чтобы сделал другой. Никто.
У НАНа был опыт, и в политике, и управлении, и экономике, он понимал что такое межнациональное согласие.
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