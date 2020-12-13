Отправлено: - 10:39

maxsaf:

То бишь любой другой на месте Елбасы даже близко столько не сделал бы за 30 лет?

Цитата:Кто знает чтобы сделал другой. Никто.У НАНа был опыт, и в политике, и управлении, и экономике, он понимал что такое межнациональное согласие.