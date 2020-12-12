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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40518
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 01:06
Цитата:
И меня тоже - небыло...
abaika95:
Ну вот и молчи, Германии до Бисмарка небыло)
Ну вот и молчи, Германии до Бисмарка небыло)
И меня тоже - небыло...
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 3
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 01:15
вроде бабушка этого Вячеслава Никонова было сослана в Казахстан, в Кустанай
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 01:18
Цитата:
Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом году
Цитата:
А сами че не спросите? Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))
abaika95:
Вы враг народа и такого как вы расстреляли бы в 36 году
Вы враг народа и такого как вы расстреляли бы в 36 году
Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом году
Цитата:
abaika95:
Так мама как в итоге?
Так мама как в итоге?
А сами че не спросите? Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 02:14
Буря в стакане воды .Мир идет к глобализму .
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 02:21
Цитата:
Это как, поясните?
Гога:
Мир идет к глобализму .
Мир идет к глобализму .
Это как, поясните?
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 02:22
Цитата:
----Не , отбивался бы . Калаш и пара гранат были в запасе .
abaika95:
Он как и ты мог бежать отсюда с авоськой за плечами, в соплях
Он как и ты мог бежать отсюда с авоськой за плечами, в соплях
----Не , отбивался бы . Калаш и пара гранат были в запасе .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6135
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 02:32
Цитата-/И меня тоже - небыло/
Естессна ты был Русским)
Цитата-/Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом году/
В НКВД таких как ты не берут)
Цитата-/Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))/
Мы к взрослым уважительно относимся
Цитата-/--Не , отбивался бы . Калаш и пара гранат были в запасе ./
Меньше играй в контр-страйк!
Естессна ты был Русским)
Цитата-/Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом году/
В НКВД таких как ты не берут)
Цитата-/Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))/
Мы к взрослым уважительно относимся
Цитата-/--Не , отбивался бы . Калаш и пара гранат были в запасе ./
Меньше играй в контр-страйк!
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 03:17
Цитата:
Ну тогда мне переживать не о чем, да, Абайка?
Цитата:
Ну щас то и НКВД вроде нету, а раньше только таких и брали - две руки, две ноги и одна голова
abaika95:
Мы к взрослым уважительно относимся
Мы к взрослым уважительно относимся
Ну тогда мне переживать не о чем, да, Абайка?
Цитата:
abaika95:
В НКВД таких как ты не берут)
В НКВД таких как ты не берут)
Ну щас то и НКВД вроде нету, а раньше только таких и брали - две руки, две ноги и одна голова
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 04:03
Цитата:
Всётаки, он, он - прав...
a[b]abaika95:
Естессна ты был Русским)
Естессна ты был Русским)
Всётаки, он, он - прав...
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 06:18
Цитата:
---А что это такое ? Вообще не играю .
abaika95:
Меньше играй в контр-страйк!
Меньше играй в контр-страйк!
---А что это такое ? Вообще не играю .
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 06:20
Цитата:
----Оно вам надо ?
maxsaf:
Это как, поясните?
Это как, поясните?
----Оно вам надо ?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 08:03
Цитата:
Я поясню.
Мог написать-свободу Луису Корвалану.
В теме обсуждаемого вопроса это одно и тоже.
maxsaf:
Это как, поясните?
Это как, поясните?
Я поясню.
Мог написать-свободу Луису Корвалану.
В теме обсуждаемого вопроса это одно и тоже.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 08:29
Цитата:
Я примерно так и подумал, поэтому и переспросил
alex_60:
Я поясню. Мог написать-свободу Луису Корвалану. В теме обсуждаемого вопроса это одно и тоже.
Я поясню. Мог написать-свободу Луису Корвалану. В теме обсуждаемого вопроса это одно и тоже.
Я примерно так и подумал, поэтому и переспросил
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 08:57
Перенесено
[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 09:10]
[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 09:10]
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 09:03
Перенесено
[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 09:11]
[Исправлено: alex_60, 13.12.2020 - 09:11]
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