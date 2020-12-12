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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20611
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 01:06
#30
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Цитата:
abaika95:
Ну вот и молчи, Германии до Бисмарка небыло)

И меня тоже - небыло... :lol: :oops: ;-)
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Н
§ Начальник
(Пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
3
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 01:15
#31
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9264
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 01:18
#32
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Цитата:
abaika95:
Вы враг народа и такого как вы расстреляли бы в 36 году

Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом году ;-)

Цитата:
abaika95:
Так мама как в итоге?

А сами че не спросите? Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2939
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 02:14
#33
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Буря в стакане воды .Мир идет к глобализму .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9264
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 02:21
#34
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Цитата:
Гога:
Мир идет к глобализму .

Это как, поясните?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2939
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 02:22
#35
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Цитата:
abaika95:
Он как и ты мог бежать отсюда с авоськой за плечами, в соплях

----Не , отбивался бы . Калаш и пара гранат были в запасе .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6135
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 02:32
#36
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Цитата-/И меня тоже - небыло/



Естессна ты был Русским)




Цитата-/Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом году/


В НКВД таких как ты не берут)




Цитата-/Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))/


Мы к взрослым уважительно относимся




Цитата-/--Не , отбивался бы . Калаш и пара гранат были в запасе ./



Меньше играй в контр-страйк!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9264
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 03:17
#37
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Цитата:
abaika95:
Мы к взрослым уважительно относимся

Ну тогда мне переживать не о чем, да, Абайка? ;-)

Цитата:
abaika95:
В НКВД таких как ты не берут)

Ну щас то и НКВД вроде нету, а раньше только таких и брали - две руки, две ноги и одна голова ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20611
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 04:03
#38
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Цитата:
a[b]abaika95:
Естессна ты был Русским)


Всётаки, он, он - прав... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2939
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 06:18
#39
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Цитата:
abaika95:
Меньше играй в контр-страйк!

---А что это такое ? Вообще не играю .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2939
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 13.12.20 - 06:20
#40
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Цитата:
maxsaf:
Это как, поясните?

----Оно вам надо ?
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