Отправлено: - 01:18

abaika95:

Вы враг народа и такого как вы расстреляли бы в 36 году

abaika95:

Так мама как в итоге?

Цитата:Такой как я - сам бы расстреливал в 36-ом годуЦитата:А сами че не спросите? Заодно поинтересуйтесь, выучила она казахский язык или нет, вам же пофиг кого доставать))