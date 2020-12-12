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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 19:35
Цитата:
Приснилось тебе . Бывает
alex_60:
Приснилось тебе . Бывает
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1092
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 21:27
Цитата:
Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка из всех сфер. 50% контента на радио и ТВ должно быть на казахском, иногда до абсурда доходит: "Русское радио" на казахском поёт При этом в какой-нибудь Австралии или США эмигранты открывают радио и спокойно вещают/слушают 100% эфира на своём языке, здесь гражданам, родившимся в этой стране, не дают этого делать.
Или не так давно таблички на трассах установили только на казахском. На Екатеринбургской трассе возле с.Озёрное есть поворот на с.Московское. Там стоит указатель "Мэскеу". И дело-то даже не в том, что перевод не верно передаёт название - местные-то знают, что это Московский, а кто-то ж может решить, что там дорога на Москву. Или транспорта транзитного у нас на дорогах много из Украины, Белоруссии, России. Их водителям тоже учить казахский?
Цитата:
Мне кажется, и не должно получаться, это длительный естественный процесс. Не надо бежать впереди паровоза. Через сколько поколений казахи заговорили на русском? Вроде Абай предлагал активно учить его, а пик владеющих русским был при развале СССР, т.е. около 100 лет. Вот 30 прошло, ещё 70.
abaika95:
почему все больше вокруг казахского?)
почему все больше вокруг казахского?)
Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка из всех сфер. 50% контента на радио и ТВ должно быть на казахском, иногда до абсурда доходит: "Русское радио" на казахском поёт При этом в какой-нибудь Австралии или США эмигранты открывают радио и спокойно вещают/слушают 100% эфира на своём языке, здесь гражданам, родившимся в этой стране, не дают этого делать.
Или не так давно таблички на трассах установили только на казахском. На Екатеринбургской трассе возле с.Озёрное есть поворот на с.Московское. Там стоит указатель "Мэскеу". И дело-то даже не в том, что перевод не верно передаёт название - местные-то знают, что это Московский, а кто-то ж может решить, что там дорога на Москву. Или транспорта транзитного у нас на дорогах много из Украины, Белоруссии, России. Их водителям тоже учить казахский?
Цитата:
abaika95:
только вот с русскими родителями так не получается
только вот с русскими родителями так не получается
Мне кажется, и не должно получаться, это длительный естественный процесс. Не надо бежать впереди паровоза. Через сколько поколений казахи заговорили на русском? Вроде Абай предлагал активно учить его, а пик владеющих русским был при развале СССР, т.е. около 100 лет. Вот 30 прошло, ещё 70.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:44
Цитата:
В смысле урвать? Чел заработал, и свое хочет забрать. Урвать - это больше к чужому имуществу применимо. Или что теперь люди должны бесплатно оставлять? Марики 112-ые хаты скупают у эмигрантов по дешёвке. Вот кто настоящие рвачи.
abaika95:
последний кусок хотят урвать......
последний кусок хотят урвать......
В смысле урвать? Чел заработал, и свое хочет забрать. Урвать - это больше к чужому имуществу применимо. Или что теперь люди должны бесплатно оставлять? Марики 112-ые хаты скупают у эмигрантов по дешёвке. Вот кто настоящие рвачи.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:46
Цитата:
А откуда тогда столько казахов, в основном молодежь, которые казахский не знают? Дома не бывают?
abaika95:
Вроде как об этом и речь,родители казахи кто не знает казахский отдают детей в казахоязыяные школы,а родители кто владеет двумя языками отдают детей в общие школы (казахский они и так знают а русский надо подтянуть) только вот с русскими родителями так не получается,и в итоге начинаются обиды почему все больше вокруг казахского?)
Вроде как об этом и речь,родители казахи кто не знает казахский отдают детей в казахоязыяные школы,а родители кто владеет двумя языками отдают детей в общие школы (казахский они и так знают а русский надо подтянуть) только вот с русскими родителями так не получается,и в итоге начинаются обиды почему все больше вокруг казахского?)
А откуда тогда столько казахов, в основном молодежь, которые казахский не знают? Дома не бывают?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:47
Цитата:
Ну видимо все уже выучили казахский, теперь русский подтягивают
юля елиссева:
точно так же со 115-й школой. не добирают туда казахскоязычных учеников.
точно так же со 115-й школой. не добирают туда казахскоязычных учеников.
Ну видимо все уже выучили казахский, теперь русский подтягивают
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9981
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:54
Пока горит свеча, пока горит свеча.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 23:05
Цитата-/Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка/
Беда беда....
Цитата-/Вот 30 прошло, ещё 70./
Время идёт,все меняется
Цитата-/Президент Казахстана потребовал от парламента и правительства работать на казахском языке/
Бывает, ещё 70 лет надо !
Цитата-/Марики 112-ые хаты скупают у эмигрантов по дешёвке. Вот кто настоящие рвачи./
Нормальные ребята,предпрениматели)
А рвачи те кто купил двушку за 8 млн и через 5 лет продает её без ремонта за 12! Вот это рвачи и таких надо давить) вежливо и рыночно)
Цитата-/А откуда тогда столько казахов, в основном молодежь, которые казахский не знают/
Ты в Казахстане когда последний раз был?)
Беда беда....
Цитата-/Вот 30 прошло, ещё 70./
Время идёт,все меняется
Цитата-/Президент Казахстана потребовал от парламента и правительства работать на казахском языке/
Бывает, ещё 70 лет надо !
Цитата-/Марики 112-ые хаты скупают у эмигрантов по дешёвке. Вот кто настоящие рвачи./
Нормальные ребята,предпрениматели)
А рвачи те кто купил двушку за 8 млн и через 5 лет продает её без ремонта за 12! Вот это рвачи и таких надо давить) вежливо и рыночно)
Цитата-/А откуда тогда столько казахов, в основном молодежь, которые казахский не знают/
Ты в Казахстане когда последний раз был?)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 00:14
Пью польский алкоголь "водку" и заедаю финской закуской "селёдочка с укропчком и вареной картошкой" Вопрос знатокам Русский я?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 00:28
Цитата:
К чему эти нелепые вопросы - у вас же все ходы записаны))
Цитата:
Менделеев - поляк? Не знал))
abaika95:
Ты в Казахстане когда последний раз был?)
Ты в Казахстане когда последний раз был?)
К чему эти нелепые вопросы - у вас же все ходы записаны))
Цитата:
abaika95:
Пью польский алкоголь "водку"
Пью польский алкоголь "водку"
Менделеев - поляк? Не знал))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 00:30
Цитата:
Куат бы вас отнес к отряду манкуртов))
abaika95:
Вопрос знатокам Русский я?
Вопрос знатокам Русский я?
Куат бы вас отнес к отряду манкуртов))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 00:44
Цитата-/К чему эти нелепые вопросы - у вас же все ходы записаны)/
Ну так как? Конкретно?)
Цитата-/Менделеев - поляк? Не знал)/
Изучите сначало что такое "водка"
Цитата-/Куат бы вас отнес к отряду манкуртов/
Ко всем националистам отношусь как к насикомым)
Ну так как? Конкретно?)
Цитата-/Менделеев - поляк? Не знал)/
Изучите сначало что такое "водка"
Цитата-/Куат бы вас отнес к отряду манкуртов/
Ко всем националистам отношусь как к насикомым)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13504
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 00:58
Цитата:
Я бы сказал - политика распространения казахского языка. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Распространение можно объяснить несколькими факторами - эмиграция русского населения, программы переселения с южных регионов в северные, миграция из аулов в города, ну и естественный прирост казахскоязычного населения.
Цитата:
Таблички уже давно на одном или двух языках (второй - английский).
Тот самый:
Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка из всех сфер.
Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка из всех сфер.
Я бы сказал - политика распространения казахского языка. Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Распространение можно объяснить несколькими факторами - эмиграция русского населения, программы переселения с южных регионов в северные, миграция из аулов в города, ну и естественный прирост казахскоязычного населения.
Цитата:
Или не так давно таблички на трассах установили только на казахском
Таблички уже давно на одном или двух языках (второй - английский).
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 01:24
Цитата:
Ну раз все и так идет своим чередом, зачем Куат с Рузой по магазинам бегают и людям мозги делают? Пожилым людям хоть бы дали свой век дожить спокойно.
Victor Yang:
Распространение можно объяснить несколькими факторами - эмиграция русского населения, программы переселения с южных регионов в северные, миграция из аулов в города, ну и естественный прирост казахскоязычного населения.
Распространение можно объяснить несколькими факторами - эмиграция русского населения, программы переселения с южных регионов в северные, миграция из аулов в города, ну и естественный прирост казахскоязычного населения.
Ну раз все и так идет своим чередом, зачем Куат с Рузой по магазинам бегают и людям мозги делают? Пожилым людям хоть бы дали свой век дожить спокойно.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 13.12.20 - 01:30
Цитата:
Даже к тем, что в зеркале видите, пока бреетесеь?))
abaika95:
Ко всем националистам отношусь как к насикомым)
Ко всем националистам отношусь как к насикомым)
Даже к тем, что в зеркале видите, пока бреетесеь?))
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