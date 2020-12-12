Отправлено: - 21:27

abaika95:

почему все больше вокруг казахского?)

abaika95:

только вот с русскими родителями так не получается

Цитата:Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка из всех сфер. 50% контента на радио и ТВ должно быть на казахском, иногда до абсурда доходит: "Русское радио" на казахском поётПри этом в какой-нибудь Австралии или США эмигранты открывают радио и спокойно вещают/слушают 100% эфира на своём языке, здесь гражданам, родившимся в этой стране, не дают этого делать.Или не так давно таблички на трассах установили только на казахском. На Екатеринбургской трассе возле с.Озёрное есть поворот на с.Московское. Там стоит указатель "Мэскеу". И дело-то даже не в том, что перевод не верно передаёт название - местные-то знают, что это Московский, а кто-то ж может решить, что там дорога на Москву. Или транспорта транзитного у нас на дорогах много из Украины, Белоруссии, России. Их водителям тоже учить казахский?Цитата:Мне кажется, и не должно получаться, это длительный естественный процесс. Не надо бежать впереди паровоза. Через сколько поколений казахи заговорили на русском? Вроде Абай предлагал активно учить его, а пик владеющих русским был при развале СССР, т.е. около 100 лет. Вот 30 прошло, ещё 70.