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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
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