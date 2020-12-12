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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:55
#15
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Цитата:
Coopidon:
бегаете с камерами, снимаете, требуете чтобы с вами на казахском языке общались. Требуете чтобы вас уважали. По принципу, я же себя уважаю! И все должны меня уважать!

Эта пять! :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:58
#16
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Цитата:
Coopidon:
Если министры не знают историю, это конечно плохо!

Наврятли Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России не знает историю. ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9981
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:59
#17
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Это сказал Путин, год или два назад.
Слово в слово.
И ничего не произошло.
Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 23:01
#18
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
территория Казахстана - это большой подарок со стороны России

Квартира Гоги - это большой подарок со стороны Казахстана, он же ее урвал, да, Абайка? Могли же вообще не дарить, да? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:03
#19
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Цитата:
alex_60:
Это сказал Путин, год или два назад. Слово в слово. И ничего не произошло. Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.

Ну, видимо пришло время повторить. Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6132
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:15
#20
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Цитата-/Квартира Гоги - это большой подарок со стороны Казахстана, он же ее урвал, да, Абайка? Могли же вообще не дарить, да?/



Он как и ты мог бежать отсюда с авоськой за плечами, в соплях,как бежали русские из Узбекистана и Таджикистана в 90ые
Как бежали русские из преднистровья,как бежали из Чечни,из Дагестана,как бежали из Осетии и Абхазии,как бегут сейчас с Донбасса.Но жизнь сложилась иначе и один человек создал в стране атмосферу более менее мира,но одни отдельные провокаторы все не успакоются) все им надо свой х.... Рот открыть хоть даже из за границы)


Давить вас надо (цитата А.Городецкого из к/ф Дневной дозор)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:25
#21
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Цитата:
abaika95:
но одни отдельные провокаторы все не успакоются

Куат с Рузой очень хорошо подходят под это описание.

Цитата:
abaika95:
Давить вас надо

А давилка не сломается? С депутата Никонова начните, а дальше видно будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9981
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:37
#22
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Цитата:
maxsaf:
Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы


Внук Молотова уже сам все разьяснил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6132
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:44
#23
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Цитата-/Куат с Рузой очень хорошо подходят под это описание/




Не путай они внутренний триггер,а ты провокатор всегда так по русски таких как ты назвали и давили таких очень спокойно)



Цитата-/А давилка не сломается? С депутата Никонова начните, а дальше видно будет/



Мама как?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20609
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:01
#24
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А говорить, то - нечего... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6132
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:03
#25
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Цитата-/А говорить, то - нечего/



Ну вот и молчи, Германии до Бисмарка небыло)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:05
#26
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Цитата:
abaika95:
Мама как?

Все думал, когда же начнутся угрозы в адрес моих родителей. Дождался, началось ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6132
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:11
#27
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Цитата-/Все думал, когда же начнутся угрозы в адрес моих родителей/



Вы маразматик!) Я просто спросил мама как и ждал ответа что живёт она плохо а вы там в Канаде хорошо) что ведёт к сывновьему лицемерию.... Ну так как?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9259
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:22
#28
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Цитата:
abaika95:
Я просто спросил мама как

А я тоже просто спросил, давилка не сломается? Я же вообще редко что утверждаю, я же просто интересуюсь, спрашиваю, а вы меня уже во врагов народа записали))
Чаще теперь интересуйтесь, как там она, мама моя. Глядишь, и быстрее в Канаду переедет ;-)
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