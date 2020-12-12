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"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 40517
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:55
Цитата:
Эта пять!
Coopidon:
бегаете с камерами, снимаете, требуете чтобы с вами на казахском языке общались. Требуете чтобы вас уважали. По принципу, я же себя уважаю! И все должны меня уважать!
бегаете с камерами, снимаете, требуете чтобы с вами на казахском языке общались. Требуете чтобы вас уважали. По принципу, я же себя уважаю! И все должны меня уважать!
Эта пять!
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:58
Цитата:
Наврятли Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России не знает историю.
Coopidon:
Если министры не знают историю, это конечно плохо!
Если министры не знают историю, это конечно плохо!
Наврятли Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы России не знает историю.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9981
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:59
Это сказал Путин, год или два назад.
Слово в слово.
И ничего не произошло.
Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.
Слово в слово.
И ничего не произошло.
Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 23:01
Цитата:
Цитата:
Квартира Гоги - это большой подарок со стороны Казахстана, он же ее урвал, да, Абайка? Могли же вообще не дарить, да?
abaika95:
Цитата:
территория Казахстана - это большой подарок со стороны России
Квартира Гоги - это большой подарок со стороны Казахстана, он же ее урвал, да, Абайка? Могли же вообще не дарить, да?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:03
Цитата:
Ну, видимо пришло время повторить. Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы
alex_60:
Это сказал Путин, год или два назад. Слово в слово. И ничего не произошло. Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.
Это сказал Путин, год или два назад. Слово в слово. И ничего не произошло. Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.
Ну, видимо пришло время повторить. Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:15
Цитата-/Квартира Гоги - это большой подарок со стороны Казахстана, он же ее урвал, да, Абайка? Могли же вообще не дарить, да?/
Он как и ты мог бежать отсюда с авоськой за плечами, в соплях,как бежали русские из Узбекистана и Таджикистана в 90ые
Как бежали русские из преднистровья,как бежали из Чечни,из Дагестана,как бежали из Осетии и Абхазии,как бегут сейчас с Донбасса.Но жизнь сложилась иначе и один человек создал в стране атмосферу более менее мира,но одни отдельные провокаторы все не успакоются) все им надо свой х.... Рот открыть хоть даже из за границы)
Давить вас надо (цитата А.Городецкого из к/ф Дневной дозор)
Он как и ты мог бежать отсюда с авоськой за плечами, в соплях,как бежали русские из Узбекистана и Таджикистана в 90ые
Как бежали русские из преднистровья,как бежали из Чечни,из Дагестана,как бежали из Осетии и Абхазии,как бегут сейчас с Донбасса.Но жизнь сложилась иначе и один человек создал в стране атмосферу более менее мира,но одни отдельные провокаторы все не успакоются) все им надо свой х.... Рот открыть хоть даже из за границы)
Давить вас надо (цитата А.Городецкого из к/ф Дневной дозор)
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:25
Цитата:
Куат с Рузой очень хорошо подходят под это описание.
Цитата:
А давилка не сломается? С депутата Никонова начните, а дальше видно будет.
abaika95:
но одни отдельные провокаторы все не успакоются
но одни отдельные провокаторы все не успакоются
Куат с Рузой очень хорошо подходят под это описание.
Цитата:
abaika95:
Давить вас надо
Давить вас надо
А давилка не сломается? С депутата Никонова начните, а дальше видно будет.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9981
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:37
Цитата:
Внук Молотова уже сам все разьяснил.
maxsaf:
Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы
Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы
Внук Молотова уже сам все разьяснил.
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 23:44
Цитата-/Куат с Рузой очень хорошо подходят под это описание/
Не путай они внутренний триггер,а ты провокатор всегда так по русски таких как ты назвали и давили таких очень спокойно)
Цитата-/А давилка не сломается? С депутата Никонова начните, а дальше видно будет/
Мама как?
Не путай они внутренний триггер,а ты провокатор всегда так по русски таких как ты назвали и давили таких очень спокойно)
Цитата-/А давилка не сломается? С депутата Никонова начните, а дальше видно будет/
Мама как?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20609
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:01
А говорить, то - нечего...
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:03
Цитата-/А говорить, то - нечего/
Ну вот и молчи, Германии до Бисмарка небыло)
Ну вот и молчи, Германии до Бисмарка небыло)
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:05
Цитата:
Все думал, когда же начнутся угрозы в адрес моих родителей. Дождался, началось
abaika95:
Мама как?
Мама как?
Все думал, когда же начнутся угрозы в адрес моих родителей. Дождался, началось
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:11
Цитата-/Все думал, когда же начнутся угрозы в адрес моих родителей/
Вы маразматик!) Я просто спросил мама как и ждал ответа что живёт она плохо а вы там в Канаде хорошо) что ведёт к сывновьему лицемерию.... Ну так как?
Вы маразматик!) Я просто спросил мама как и ждал ответа что живёт она плохо а вы там в Канаде хорошо) что ведёт к сывновьему лицемерию.... Ну так как?
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 13.12.20 - 00:22
Цитата:
А я тоже просто спросил, давилка не сломается? Я же вообще редко что утверждаю, я же просто интересуюсь, спрашиваю, а вы меня уже во врагов народа записали))
Чаще теперь интересуйтесь, как там она, мама моя. Глядишь, и быстрее в Канаду переедет
abaika95:
Я просто спросил мама как
Я просто спросил мама как
А я тоже просто спросил, давилка не сломается? Я же вообще редко что утверждаю, я же просто интересуюсь, спрашиваю, а вы меня уже во врагов народа записали))
Чаще теперь интересуйтесь, как там она, мама моя. Глядишь, и быстрее в Канаду переедет
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