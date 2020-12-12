Отправлено: - 23:03

alex_60:

Это сказал Путин, год или два назад. Слово в слово. И ничего не произошло. Песков сгладил острые углы, и этим все закаончилось.

Цитата:Ну, видимо пришло время повторить. Посмотрим, кто и как на этот раз будет сглаживать углы