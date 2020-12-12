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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2932
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 19:35
#14371
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Цитата:
alex_60:

Приснилось тебе . Бывает
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 21:27
#14372
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Цитата:
abaika95:
почему все больше вокруг казахского?)


Потому что идёт политика мягкого вытеснения русского языка из всех сфер. 50% контента на радио и ТВ должно быть на казахском, иногда до абсурда доходит: "Русское радио" на казахском поёт ;-) При этом в какой-нибудь Австралии или США эмигранты открывают радио и спокойно вещают/слушают 100% эфира на своём языке, здесь гражданам, родившимся в этой стране, не дают этого делать.

Или не так давно таблички на трассах установили только на казахском. На Екатеринбургской трассе возле с.Озёрное есть поворот на с.Московское. Там стоит указатель "Мэскеу". И дело-то даже не в том, что перевод не верно передаёт название - местные-то знают, что это Московский, а кто-то ж может решить, что там дорога на Москву. Или транспорта транзитного у нас на дорогах много из Украины, Белоруссии, России. Их водителям тоже учить казахский?

Цитата:
abaika95:
только вот с русскими родителями так не получается


Мне кажется, и не должно получаться, это длительный естественный процесс. Не надо бежать впереди паровоза. Через сколько поколений казахи заговорили на русском? Вроде Абай предлагал активно учить его, а пик владеющих русским был при развале СССР, т.е. около 100 лет. Вот 30 прошло, ещё 70.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9250
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:36
#14373
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Цитата:
abaika95:
Не натягивайте сову на глобус своих суждений 20 летней давности) за 20 лет много что поменялось)

2018 год

Президент Казахстана потребовал от парламента и правительства работать на казахском языке

тыц
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9250
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:44
#14374
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Цитата:
abaika95:
последний кусок хотят урвать......

В смысле урвать? Чел заработал, и свое хочет забрать. Урвать - это больше к чужому имуществу применимо. Или что теперь люди должны бесплатно оставлять? Марики 112-ые хаты скупают у эмигрантов по дешёвке. Вот кто настоящие рвачи.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9250
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:46
#14375
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Цитата:
abaika95:
Вроде как об этом и речь,родители казахи кто не знает казахский отдают детей в казахоязыяные школы,а родители кто владеет двумя языками отдают детей в общие школы (казахский они и так знают а русский надо подтянуть) только вот с русскими родителями так не получается,и в итоге начинаются обиды почему все больше вокруг казахского?)

А откуда тогда столько казахов, в основном молодежь, которые казахский не знают? Дома не бывают? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9250
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 22:47
#14376
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Цитата:
юля елиссева:
точно так же со 115-й школой. не добирают туда казахскоязычных учеников.

Ну видимо все уже выучили казахский, теперь русский подтягивают :lol:
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