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≡ "Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
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Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен".
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11319
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
#1
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Клоун Жирик уже очень стар, ему пытаются подобрать замену, но получается у этих музыкантов даже при репитициях на первом деградировававшем недоканале, примерно так-же как у жуликов из самого жуликоватого акимата с кронированием деревьев! :lol: Тут у них по результатам абсолютный паритет! :lol:
Вообще обсуждать в серьёзной областной газете, что сказали на грязной опустившейся вонючей пропагандонской помойке первого опустившегося канала = зашквар.
Как обсуждать что бродит в зловонном мусорном бачке на помойке.
Цивилизованные люди такого давно не смотрят. :lol:



[Исправлено: Серый волк, 12.12.2020 - 17:39]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4313
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 20:29
#2
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Если Иван Грозный в свое время воевал с казанскими,астраханскими ханами, наверняка казахское ханство тоже существовал, просто их тогда никто не объединял чтоб новой золотой ордой пойти на Русь. Нельзя не учитывать это обстоятельство...
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
196
"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:32
#3
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А если по сути, то что такого неправдивого сказал Никонов? Уверен, что практически то же самое думает все славянское население Казахстана
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11319
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 20:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:
Уверен, что практически то же самое думает

Теперь тут будут гадатели кто что думает. :lol:
Можете зайти на их канал в YOUTUBE



И поставить всий ихней продукции дизлайки!
:lol:
Вы будете отнюдь не одиноки среди тысяч человек делающих то же самое :lol:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 20:49
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не совсем понял, какой повод или причину или основание для протеста выбрал Казахстан?
Здесь уместно было бы выразить протест по поводу неуместности напоминаний о подарках.
Дескать, ну да! Подарили, и что?
Вы теперь об этом жалеете?
Ну так поздно уже!
Надо было дедушке Ленину претензии предъявлять!
Теперь то чо?
:-o
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 20:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Царям - царицам пеняйте!
Высказывайте им свои прензии и выражайте недовольство.
В теперь, поздно, на близок локоть а-не укусишь...
Подарки взат не отдадим, нечего тута провоцировать.
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 20:58
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но это мелочи!
Здесь казахским министрам надо не ноты протеста выставлять России или ещё кому, а обратить внимание на казахских националистов.
Один из которых, не к ночи будь помянут, тау прямо и сказал, цитирую:
Цитата:
Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территории Суверенного и Независимого Казахстана – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов.

Это ж чистый преступник!
Его за эти слова сразу надо ...
Это ж чистая провокация и дискредитация линии партии и правительства!
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 21:11
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это же полный подрыв экономики Казахстана!
Его благочинности и благолепия!
Сколько миллиардов бюджета было потрачено(?), сколько поколений Погремушек стёрли свои пальцы об клавиатуру, доказывая что каждый кубический миллиметр казахской земли, (строго в ныняшних границах суверенности), принадлежал казахам, а до этого-их предкам, в до этого-прото-казахам, а до этого-их предкам...
И ведь -почти, убедили!
А теперь, чо!?
Воно, оно, чо, оказывается!?
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 21:32
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я ведь как рассуждаю.
Если министры не знают историю, это конечно плохо! Это говорит об уровне их интилекта и вообще об ускости кругозора.
Но ум то у них должен быть? Или как?
Логика где?
Если территории подарили, то надо наоборот, сказать, спасибо, дорогой товарищь за подарок, нате вам грамоту (вместо ноты) или медаль, или даже орден!
Но подарки не вернем!

8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 21:37
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другое дело, как оказывается, территории Казахстана, были завоеваны, отобраны и украдены.
Это же...совсем другое дело!
Тот есть всегда может найтись владелец (или его предок, или его потомок)и предьявить!
Потребовать вернуть, и ещё требовать компенсировать за аренду и использование.
8-)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 21:52
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы на месте министра так бы и сделал!
Издал бы указ, об отчеканивании медали. Назвал был ,,Спасибо за подарки"
И давал бы всем, кто высказывается, как тот же Жириновский, Никонов, и другие.
Но, конечно, я министрам не указ. Тем более что не только везде, но и в среде министров, умных становится меньше, а националистов-больше!
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6126
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:20
#12
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Все русоботы активизировались, про которых давно слышно небыло)


Одни якобы поливают грязью свое ТВ
Другие нивелируют негатив нейтральро-позитивными комментариями на тему "ну и подарки ну и что?"



Лепота!
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
704
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:21
#13
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Что то не так, в казахском обществе.
Гордыня!
Считаете себя самой умной и юморной нацией, а на Бората обижаетесь, бегаете с камерами, снимаете, требуете чтобы с вами на казахском языке общались.
Требуете чтобы вас уважали. По принципу, я же себя уважаю! И все должны меня уважать!
Манкуртами друг друга обзываете.
Хотите как в Европе жить, а на жен паранду надеваете.
Где логика?
:-o
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6126
Re: "Казахстана просто не существовало" - МИД...
Отправлено: 12.12.20 - 22:23
#14
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Цитата-/сколько поколений Погремушек/




Ну так не греми тут попусту,цирк устроил тут с серомордым) иди погреми на другую тему а на этой теме ты всеровно профан) лень тратить на тебя время,отвечать тебе погремушка себе дороже
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