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Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территории Суверенного и Независимого Казахстана – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов.

Но это мелочи!Здесь казахским министрам надо не ноты протеста выставлять России или ещё кому, а обратить внимание на казахских националистов.Один из которых, не к ночи будь помянут, тау прямо и сказал, цитирую:Цитата:Это ж чистый преступник!Его за эти слова сразу надо ...Это ж чистая провокация и дискредитация линии партии и правительства!