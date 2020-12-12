"Казахстана просто не существовало" - МИД отреагировал на высказывание российского депутата о территории Казахстана
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
Председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Вячеслав Никонов в эфире "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Читать новость
Клоун Жирик уже очень стар, ему пытаются подобрать замену, но получается у этих музыкантов даже при репитициях на первом деградировававшем недоканале, примерно так-же как у жуликов из самого жуликоватого акимата с кронированием деревьев! Тут у них по результатам абсолютный паритет! Вообще обсуждать в серьёзной областной газете, что сказали на грязной опустившейся вонючей пропагандонской помойке первого опустившегося канала = зашквар. Как обсуждать что бродит в зловонном мусорном бачке на помойке. Цивилизованные люди такого давно не смотрят.
Если Иван Грозный в свое время воевал с казанскими,астраханскими ханами, наверняка казахское ханство тоже существовал, просто их тогда никто не объединял чтоб новой золотой ордой пойти на Русь. Нельзя не учитывать это обстоятельство...
Не совсем понял, какой повод или причину или основание для протеста выбрал Казахстан? Здесь уместно было бы выразить протест по поводу неуместности напоминаний о подарках. Дескать, ну да! Подарили, и что? Вы теперь об этом жалеете? Ну так поздно уже! Надо было дедушке Ленину претензии предъявлять! Теперь то чо?
Но это мелочи! Здесь казахским министрам надо не ноты протеста выставлять России или ещё кому, а обратить внимание на казахских националистов. Один из которых, не к ночи будь помянут, тау прямо и сказал, цитирую: Цитата:
Казахам никто и никогда не дарил ни одного метра земли. Все земли, которые составляют сегодня территории Суверенного и Независимого Казахстана – это земли, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, не одного поколения казахов.
Это ж чистый преступник! Его за эти слова сразу надо ... Это ж чистая провокация и дискредитация линии партии и правительства!
Это же полный подрыв экономики Казахстана! Его благочинности и благолепия! Сколько миллиардов бюджета было потрачено(?), сколько поколений Погремушек стёрли свои пальцы об клавиатуру, доказывая что каждый кубический миллиметр казахской земли, (строго в ныняшних границах суверенности), принадлежал казахам, а до этого-их предкам, в до этого-прото-казахам, а до этого-их предкам... И ведь -почти, убедили! А теперь, чо!? Воно, оно, чо, оказывается!?
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