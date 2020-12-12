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≡ Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
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В постановлении отдельной строкой внесли запрет на проведение новогодних корпоративов, утренников и массовых гуляний. В то же время музеям и библиотекам разрешили работать с заполняемостью не более 30%, а с такси сняли ограничения по времени работы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 28 декабря.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13503
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
#1
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И всё-таки четыре дня без транспорта - это слишком. Хоть бы два дня оставили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9978
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 15:16
#2
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Хорошо, библиотеки.
Штук десять надо взять.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20608
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 16:00
#3
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Цитата:
alex_60:
Штук десять надо взять.

Одной, хватит.Главной,
в Нурсултане.
Ехай - туда... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1240
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 18:23
#4
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Вопрос:
....почему МАССОВОЕ скопление людей, в виде так называемой продовольственной ярмарки, можно проводить, а МАССОВЫЕ гуляния, корпоративы и детские утренники нельзя??
И там и тут санитарные правила КАК БЫ соблюдаются, и при этом и там и тут эти самые санитарные нормы НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7065
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 19:25
#5
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Ну значит и выборы 10 января буду игнорировать... как эпидемиологически опасное для меня и моей семьи мероприятие в ЗАКРЫТОМ помещении с большим количеством сомнительно здоровых и возможно скрытых носителей высоко заразного заболевания. И вам советую... от греха подальше!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
515
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 19:25
#6
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Цитата:
запрещение [.....] массовых гуляний Источник:


Нечитайло, где определение "массовых гуляний"?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
399
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 19:40
#7
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Цитата:
yudjin:
буду игнорировать

Страшно, аж жуть.
И кому от этого хуже ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1240
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 20:24
#8
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Цитата:
electro:
где определение "массовых гуляний"?


Такой юридической нормы, как "массовые гуляния" очевидно нет, но если следовать логике антиковидных санитарных норм, то "массовые гуляние" - это одновременное нахождение в открытом или закрытом пространстве более ТРЁХ человек и при этом не являющиеся друг-другу родственниками.
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Odin_iz_Teh
* Odin_iz_Teh
(Пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
4
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 21:08
#9
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