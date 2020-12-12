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≡ В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 12:09
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По информации на сайте госзакупок, конкурс на покупку 174 058 шариковых ручек завершился. Общая сумма закупки составила 6 215 618 тенге (35,71 тенге за ручку).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6123
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:09
#1
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У нас что ручки дороже чем в устькамане? Там 4 млн
потратили а у нас 6!


Хватит это терпеть!


Даёшь дешёвые ручки для населения!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1894
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:40
#2
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что в Усть-Каменогорске по 18 тенге за штуку коррупция, то у Кустанае по 35 тенге вполне себе нормально.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9978
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:55
#3
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Да, не читали местные наверху в акимате про
Усть-каменоногорск.
Так попасть.
Да и есть же статистика, сколько людей ходит на эти"выборы".
Процентов 15-20.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20608
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 13:02
#4
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Цитата:

В Костанае аппарат акима города для выборов закупил 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя.


Избиратель только и может,
ручку - украсть... :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1894
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 14:14
#5
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в советское время, чтобы народ на выборы пришел, на избирательных участках колбасу продавали. Теперь вот ручками приманить пытаются.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1089
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 14:33
#6
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Надо будет сходить на выборы и не забыть забрать свои ручки! :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1240
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 19:26
#7
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Цитата:
Тот самый:
забыть забрать свои ручки!


Не забудьте прихватить "свои": перчатки и маски. Деньги то на ваши перчатки и маски выделены.
174 000 ручек - это только для избирателей, а для членов участковых комиссии, для членов районных комиссии, для членов окружных комиссии, для членов областных комиссии ??
Можно по количеству выданных ручек подсчитать РЕАЛЬНОЕ количество избирателей пришедших на выборы.
P.S. - если только сами члены этих комиссии не приватизируют эти ручки.

[Исправлено: ACROS, 12.12.2020 - 19:30]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7065
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 19:32
#8
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Цитата:
ACROS:
P.S. - если только сами члены этих комиссии не приватизируют эти ручки.

А потом будут на ОЛХ продавать оптом)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1240
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 19:38
#9
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Цитата:
abaika95:
Даёшь дешёвые ручки


Как для населения, так ДЕШЁВЫЕ, а как служебное авто для руководителя даже самой малой гос.конторы, так чтобы с - кондёром, с кожаными сидениями, с повышенной проходимостью, с тонировкой,с навороченной аудиосистемой и прочими чиновничьими понтами.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1240
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 19:58
#10
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Цитата://мы обеспечили средствами индивидуальной защиты всех избирателей.//

А сколько избирателей по области?? И каждому, согласно, санитарным нормам, нужны ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ручки, маски и перчатки.
Это сколько ещё закупок впереди!!
Шесть лямов - это ещё цветочки!! Антикор - у вас вся работа впереди.

Не проще ли сказать: господа избиратели, приходите голосовать со своими СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
P.S. Один нюанс - могут не прийти: скажут- не было масок, перчаток и ручек.
Ведь голосование - это не ДОЛГ и не ОБЯЗАННОСТЬ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4313
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 20:11
#11
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Если только будут раздавать бесплатно, тогда пожалуй я пойду, дома ручки кончились
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