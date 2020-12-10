Отправлено: - 20:03

Если хорошенько поискать, то можно найти множесто историй.Как в прошлом хакеры куда-то назвонили.Например публичная библиотека городка Даксбари рядом с Бостоном неожиданно обнаружила, что наговорила на 7000 долларов.В том случае действительно вскрыли АТС но было это очень давно.Лет 12-14 назад.И естественно услуги связи и счета были анулированы. Цивилизация...Другое дело когда в современном мире 2021 год наступает.Кругом сети с безлимитом, масса возможностей бесплатно общаться со всем миром через любое из массы приложений хотите текстом, голосом, видеовызовом... итд. Придурки с телефонным проводом по ночам зачищающие провод соседа вроде как повымерлиЧто в этой смешной истории не так. В том что она опоздала.Лет на 16-20!Но жуликоватые компании в захолустье, могут попытаться на ней ещё вариться имея доступ к правке биллинга и каким угодно манипуляциям со своим оборудованием и оборудованием абонента.Ещё смешнее история про мифических якобы каклов с уркаины, которые настолько задушили свою врожденную жабу, что тратаят на звонки в Казахстан на АТС астрономические суммы.Ввесьма похожие суммы как на спутниковую связь, так как в Казахстан позвонить на жадные жабателеком, что из СПб, Москвы и Киева стоит около доллара. Как в Австралию!Охотно верю! Ага!Они именно тратили огромные деньги для украины по межгороду чтоб в сверхжадный Казактелеком, чтоб тут возможно получится, если две нужные линия станции свободна, шлюзоваться на спутникА если нет, подарят денюжку Казактелекому за пустое соединение с чьей-то АТССудя по отзывам компашка Казактелеком не слишком добросовестна, её как-то не очень жалуют и в всеобщем бобре она явно не замечена.А да, кстати, у тех, кто крадет средства у стариков и страдает чудовищными тарифами при низком качестве, как раз и происходят подобные разводы компаний.Удивительное совпадение!