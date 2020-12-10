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≡ «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40517
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 10:10
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Как наговорить по стационарному телефону на 2 421 668 тенге за три дня? Очень просто - достаточно круглосуточно общаться по спутниковой связи. Очень крупные счета в августе 2020 года получили от АО «Казахтелеком» несколько костанайских фирм и филиал АО «Нурбанк». В числе пострадавших: аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс» (издатель газеты «Твой шанс» и еженедельника «Наша Газета»). Предположительно, злоумышленники с Украины взломали мини-АТС, установленные в этих фирмах, и с них делали звонки.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7622
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:18
#15
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Цитата:
alex_60:
заработать "копейку" даже таким путем, не работая. понимаю, договора, но совесть и честь где ваши-казтелеком?

О какой чести и совести может идти речь,они родителей пенсионеров без конца обворовывали на 200-500тнг,а тут такая халява ,банк,ТОО.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:21
#16
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Цитата:
Victor Yang:
Но разве телеком был виноват что я вирус подцепил, не позаботился о своей безопасности?

Многие операторы кстати предлагали бесплатный антивирус, у КТ тоже вроде что-то подобное было
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:29
#17
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Цитата:
Добринцофф:
а тут такая халява ,банк,ТОО.

Возможно, что есть одна лазейка. КТ предоставляет телефонную линию с какими-то ограничениями. Точно не помню, если есть у кого-то договор, можно проверить. Грубо говоря, запрещено пользоваться линией 24 часа в сутки. Какой точно лимит - я не помню. Пусть скажем 70% загрузка, не больше. Интересно, можно ли на основании этого списать часть долга?

Кстати, насчет халявы. Предположу, что КТ видит, что подключил клиент, телефон или МиниАТС. Предположу так же, что за такую инфу хорошо платят. Еще одно предположение - проверить все МиниАТС в стране на предмет безопасности проще и дешевле из КЗ, чем из-за границы.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7622
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:34
#18
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Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 11:36
#19
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Цитата:
Добринцофф:
Можно узнать кому хакеры будут продавать вот эти халявные часы междугородних переговоров,если сейчас и так без проблем ,бесплатно можно связаться с любой точкой мира.

Ну например звонки на спутниковый телефон газовикам в Сибирь вы наврятли сможете бесплатно делать.
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п
§ пешеход
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.08.16
Сообщений:
155
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 15:32
#20
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Что-то я никак не могу догнать, если на одном номере выделенном абоненту поставить мини-АТС с 10 внутренними номерами, то в КТ оплата идет же за 1 номер, а не за 10. Тогда по факту, изначально, мини-АТС не выгодны КТ. Им выгодней 10 номеров, за каждый из которых идет оплата. Таким образом, зрея в корень, КТ зная у кого стоят мини-АТС могут и сами направить (спровоцировать) атаки на эти АТС, чтобы уходили от этих мини-АТС и брали 9 номеров, за них и оплачивали. Или КТ где то "течет", раз хакеры через них вычисляют эти мини-АТС. А может и я что то не догоняю в этой схеме. :-)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
515
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 10.12.20 - 16:10
#21
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Хоть хакеры, хоть вирусы, да хоть папка римский, если провайдер ничерта не делает уже сколько лет, на кой черт он тогда нужен?
Не удивлюсь, если вскроется "схема" именно с их стороны...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6056
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 01:11
#22
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Цитата:
maxsaf:
Но ведь после тысяч таких случаев КТ мог хоть что-то предпринять на их стороне.

А за чем? минт-АТС кто ставил, тот и отвечает. ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4313
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 01:30
#23
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Самая наглая, бессовестная , таких ещё поискать надо. Я вот отказался от их услуг, интернет у них больно вялый, не стал оплачивать, думал сами отключат за неуплату , да и отстанут. Они побежали выписывать приказ у алматинского нотариуса, а тот передал исполнителям. Пока я писал претензию, нотариус в наглую на игнор меня. Не стал я нервы трепать себе, отдал полтинник , пусть подавятся...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 01:30
#24
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Цитата:
elektron:
А за чем? минт-АТС кто ставил, тот и отвечает.

Я говорю не только про случаи с АТС.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 11.12.20 - 02:25
#25
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Цитата:
electro:
Не удивлюсь, если вскроется "схема" именно с их стороны...

Это уж больно хлопотно
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11319
Re: «Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 12.12.20 - 20:03
#26
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Если хорошенько поискать, то можно найти множесто историй.
Как в прошлом хакеры куда-то назвонили.

Например публичная библиотека городка Даксбари рядом с Бостоном неожиданно обнаружила, что наговорила на 7000 долларов.
В том случае действительно вскрыли АТС но было это очень давно.

Лет 12-14 назад.

И естественно услуги связи и счета были анулированы. Цивилизация...
Другое дело когда в современном мире 2021 год наступает.

Кругом сети с безлимитом, масса возможностей бесплатно общаться со всем миром через любое из массы приложений хотите текстом, голосом, видеовызовом... итд. Придурки с телефонным проводом по ночам зачищающие провод соседа вроде как повымерли

Что в этой смешной истории не так. В том что она опоздала.
Лет на 16-20! :-)

Но жуликоватые компании в захолустье, могут попытаться на ней ещё вариться имея доступ к правке биллинга и каким угодно манипуляциям со своим оборудованием и оборудованием абонента.

Ещё смешнее история про мифических якобы каклов с уркаины, которые настолько задушили свою врожденную жабу, что тратаят на звонки в Казахстан на АТС астрономические суммы.
Ввесьма похожие суммы как на спутниковую связь, так как в Казахстан позвонить на жадные жабателеком, что из СПб, Москвы и Киева стоит около доллара. Как в Австралию!

Охотно верю! Ага!
Они именно тратили огромные деньги для украины по межгороду чтоб в сверхжадный Казактелеком, чтоб тут возможно получится, если две нужные линия станции свободна, шлюзоваться на спутник :lol: А если нет, подарят денюжку Казактелекому за пустое соединение с чьей-то АТС :-)

Судя по отзывам компашка Казактелеком не слишком добросовестна, её как-то не очень жалуют и в всеобщем бобре она явно не замечена.

А да, кстати, у тех, кто крадет средства у стариков и страдает чудовищными тарифами при низком качестве, как раз и происходят подобные разводы компаний.
Удивительное совпадение!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11319
«Услуги получили хакеры, а платим мы?»
Отправлено: 12.12.20 - 20:06
#27
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Цитата:
Добринцофф:
О какой чести и совести может идти речь,они родителей пенсионеров без конца обворовывали на 200-500тнг,а тут такая халява ,банк,ТОО.

Весьма показательно. Одни воруют деревья на улицах бандустана и на этом наживаются. Другие у абонентов тырят. Третьи дурацкими запретами пополняют кошельки коррумпированных заведений и полицаев. Мексиканские мучачосы в самом диком кантоне могли бы только мечтать. :lol:


[Исправлено: Серый волк, 12.12.2020 - 17:17]
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