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В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40517
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 12:09
По информации на сайте госзакупок, конкурс на покупку 174 058 шариковых ручек завершился. Общая сумма закупки составила 6 215 618 тенге (35,71 тенге за ручку).
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6123
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:09
У нас что ручки дороже чем в устькамане? Там 4 млн
потратили а у нас 6!
Хватит это терпеть!
Даёшь дешёвые ручки для населения!!!
потратили а у нас 6!
Хватит это терпеть!
Даёшь дешёвые ручки для населения!!!
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:40
что в Усть-Каменогорске по 18 тенге за штуку коррупция, то у Кустанае по 35 тенге вполне себе нормально.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9978
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:55
Да, не читали местные наверху в акимате про
Усть-каменоногорск.
Так попасть.
Да и есть же статистика, сколько людей ходит на эти"выборы".
Процентов 15-20.
Усть-каменоногорск.
Так попасть.
Да и есть же статистика, сколько людей ходит на эти"выборы".
Процентов 15-20.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20608
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 13:02
Цитата:
В Костанае аппарат акима города для выборов закупил 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя.
Избиратель только и может,
ручку - украсть...
В Костанае аппарат акима города для выборов закупил 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя.
Избиратель только и может,
ручку - украсть...
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 14:14
в советское время, чтобы народ на выборы пришел, на избирательных участках колбасу продавали. Теперь вот ручками приманить пытаются.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1089
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 14:33
Надо будет сходить на выборы и не забыть забрать свои ручки!
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 19:26
Цитата:
Не забудьте прихватить "свои": перчатки и маски. Деньги то на ваши перчатки и маски выделены.
174 000 ручек - это только для избирателей, а для членов участковых комиссии, для членов районных комиссии, для членов окружных комиссии, для членов областных комиссии ??
Можно по количеству выданных ручек подсчитать РЕАЛЬНОЕ количество избирателей пришедших на выборы.
P.S. - если только сами члены этих комиссии не приватизируют эти ручки.
[Исправлено: ACROS, 12.12.2020 - 19:30]
Тот самый:
забыть забрать свои ручки!
забыть забрать свои ручки!
Не забудьте прихватить "свои": перчатки и маски. Деньги то на ваши перчатки и маски выделены.
174 000 ручек - это только для избирателей, а для членов участковых комиссии, для членов районных комиссии, для членов окружных комиссии, для членов областных комиссии ??
Можно по количеству выданных ручек подсчитать РЕАЛЬНОЕ количество избирателей пришедших на выборы.
P.S. - если только сами члены этих комиссии не приватизируют эти ручки.
[Исправлено: ACROS, 12.12.2020 - 19:30]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7065
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 19:32
Цитата:
А потом будут на ОЛХ продавать оптом)
ACROS:
P.S. - если только сами члены этих комиссии не приватизируют эти ручки.
P.S. - если только сами члены этих комиссии не приватизируют эти ручки.
А потом будут на ОЛХ продавать оптом)
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 19:38
Цитата:
Как для населения, так ДЕШЁВЫЕ, а как служебное авто для руководителя даже самой малой гос.конторы, так чтобы с - кондёром, с кожаными сидениями, с повышенной проходимостью, с тонировкой,с навороченной аудиосистемой и прочими чиновничьими понтами.
abaika95:
Даёшь дешёвые ручки
Даёшь дешёвые ручки
Как для населения, так ДЕШЁВЫЕ, а как служебное авто для руководителя даже самой малой гос.конторы, так чтобы с - кондёром, с кожаными сидениями, с повышенной проходимостью, с тонировкой,с навороченной аудиосистемой и прочими чиновничьими понтами.
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 19:58
Цитата://мы обеспечили средствами индивидуальной защиты всех избирателей.//
А сколько избирателей по области?? И каждому, согласно, санитарным нормам, нужны ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ручки, маски и перчатки.
Это сколько ещё закупок впереди!!
Шесть лямов - это ещё цветочки!! Антикор - у вас вся работа впереди.
Не проще ли сказать: господа избиратели, приходите голосовать со своими СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
P.S. Один нюанс - могут не прийти: скажут- не было масок, перчаток и ручек.
Ведь голосование - это не ДОЛГ и не ОБЯЗАННОСТЬ.
А сколько избирателей по области?? И каждому, согласно, санитарным нормам, нужны ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ручки, маски и перчатки.
Это сколько ещё закупок впереди!!
Шесть лямов - это ещё цветочки!! Антикор - у вас вся работа впереди.
Не проще ли сказать: господа избиратели, приходите голосовать со своими СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
P.S. Один нюанс - могут не прийти: скажут- не было масок, перчаток и ручек.
Ведь голосование - это не ДОЛГ и не ОБЯЗАННОСТЬ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4313
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 20:11
Если только будут раздавать бесплатно, тогда пожалуй я пойду, дома ручки кончились
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