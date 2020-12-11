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≡ Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40525
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:37
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Средняя школа №27 расположена в мкрн. Юбилейный. Церемония открытия с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялась сегодня, 11 декабря.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1764
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:37
#1
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С каким языком обучения школа?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10011
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:54
#2
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Цитата:
Горожанин_kst:
С каким языком обучения школа?


///Школа №27 – со смешанным языком обучения (здесь будут и казахские, и русские классы)///
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
48
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 21:24
#3
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уже подачно больше 800 заявлений от родителей. подачно - исправьте.

[Исправлено: ladas, 11.12.2020 - 21:54]
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
607
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 23:12
#4
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Исправил. Спасибо
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4315
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 06:30
#5
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Я вот заметил, нынче во всех новостройках применяют красный кирпич, не применяют облицовку из керамогранита с утеплителем. Было удивительно, когда строения из силикатного кирпича заворачивали в пластиковые декорпанель, как сделали в медсанчасти Рудного
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1895
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 09:48
#6
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для кого эта школа если все дети на дистационке. В куче пустующих школ города только без пользы отапливаются помещения.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1242
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 10:30
#7
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сайлау курманов:
применяют красный кирпич[/quot

Когда то давным давно, ещё в советское время, наш совхозный прораб, обьяснил мне: для нашего северного региона самый тёплый стройматериал для строительства домов, это : красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 10:34
#8
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В микрорайонах бы школу построили. Домов настроили, а школ новых нет.

Цитата:
юля елиссева:
для кого эта школа если все дети на дистационке


Не все, с 1 по 4 классы точно учатся. И даже во вторую смену некоторым приходится, если класс разбили на 2 дежурных по 15 человек. А школы до 300 учеников вообще работают без ограничений.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 10:41
#9
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Цитата:
ACROS:
красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.


Про зиму правда, а вот про лето он соврал. Если солнечная сторона, то в каждой жилой комнате по кондиционеру надо иметь. Остывает только к утру, а там опять Солнце всходит и к обеду нагревает. Уж лучше бы облицовывали серым силикатным.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1242
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 11:09
#10
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Цитата:
Тот самый:
к обеду нагревает


Имею, хату в 9-этажке, в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 13:37
#11
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Цитата:
ACROS:
в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно


Цитата:
Тот самый: Если солнечная сторона

От расположения ещё зависит. Возможно окна на Алтынсарина выходят? И солнце только вечером и/или квартира не с южной стороны дома. Хотя у ваших домов и с окнами во двор не перегреешься - солнце скорее всего до обеда светит.

У нас приходит около 11-12 и светит до вечера. Зимой я очень рад, солнце весь день, а вот летом не очень. Если на лоджии окно забыл открыть, то там наверное все +50. На пол наступить невозможно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6161
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 17:18
#12
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Цитата-/для кого эта школа если все дети на дистационке. В куче пустующих школ города только без пользы отапливаются помещения./




Да конечно,бардак в стране,праздники отменили,ёлки и салюты отменили,всё против народа делают ! И ещё тут никому ненужные школы строят!! Целый микрорайон строят и общаги для студентов!! Зла нехватает!!!!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
515
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 17:40
#13
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А самое главное-то упустили, форумчане!
Цитата:
Обучение в новой школе начнется с 3 четверти, Источник:

то бишь, снимут-таки все ограничения?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1092
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 21:43
#14
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Цитата:
electro:
то бишь, снимут-таки все ограничения?


Начальные классы учатся и сейчас.
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