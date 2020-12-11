Я вот заметил, нынче во всех новостройках применяют красный кирпич, не применяют облицовку из керамогранита с утеплителем. Было удивительно, когда строения из силикатного кирпича заворачивали в пластиковые декорпанель, как сделали в медсанчасти Рудного
Когда то давным давно, ещё в советское время, наш совхозный прораб, обьяснил мне: для нашего северного региона самый тёплый стройматериал для строительства домов, это : красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
ACROS: красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
Про зиму правда, а вот про лето он соврал. Если солнечная сторона, то в каждой жилой комнате по кондиционеру надо иметь. Остывает только к утру, а там опять Солнце всходит и к обеду нагревает. Уж лучше бы облицовывали серым силикатным.
ACROS: в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно
Цитата:
Тот самый: Если солнечная сторона
От расположения ещё зависит. Возможно окна на Алтынсарина выходят? И солнце только вечером и/или квартира не с южной стороны дома. Хотя у ваших домов и с окнами во двор не перегреешься - солнце скорее всего до обеда светит.
У нас приходит около 11-12 и светит до вечера. Зимой я очень рад, солнце весь день, а вот летом не очень. Если на лоджии окно забыл открыть, то там наверное все +50. На пол наступить невозможно.
Цитата-/для кого эта школа если все дети на дистационке. В куче пустующих школ города только без пользы отапливаются помещения./
Да конечно,бардак в стране,праздники отменили,ёлки и салюты отменили,всё против народа делают ! И ещё тут никому ненужные школы строят!! Целый микрорайон строят и общаги для студентов!! Зла нехватает!!!!
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