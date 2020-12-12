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≡ В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили фото актрисы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40516
В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили фото актрисы
Отправлено: 12.12.20 - 14:32
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О недоразумении, возникшем с размещением памятного баннера «Героические защитники Ленинграда» на площади Мужества, сообщила жительница Петербурга 10 декабря.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
836
Re: В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили...
Отправлено: 12.12.20 - 14:32
#1
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'Код:
'

Так что больше покоробило: то что они разных лет или что актриса на фото?


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юля елиссева


§ юля елиссева







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
14.01.15
Сообщений: 
1894








  Re: В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили...


Отправлено: 12.12.20 - 14:33


#2 




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для европейцев все азиаты на одно лицо. Впрочем, для тех же китайцев, все европейцы "с глазами как у собаки", тоже на одно лицо.


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abaika95


§ abaika95







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
6123








  Re: В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили...


Отправлено: 12.12.20 - 14:33


#3 




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Неважно,это про этих там! 

(Цитата Н.Михалкова из передачи бесагон)


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Тот самый


§ Тот самый







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
31.05.18
Сообщений: 
1089








  Re: В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили...


Отправлено: 12.12.20 - 14:38


#4 




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Цитата:
Фото: Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации


Тем более, что были и фото её реальные в архивах. Ничего не надо было запрашивать.


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юля елиссева


§ юля елиссева







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
14.01.15
Сообщений: 
1894








  Re: В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили...


Отправлено: 12.12.20 - 14:44


#5 




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а фото этой актрисы очень многие, даже в Казахстане, принимают за реальное фото Алии Молдагуловой, особенно бестолковые пользователи соцсетей.


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сайлау курманов


§ сайлау курманов







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
рудный
Регистрация: 
03.07.12
Сообщений: 
4311








  Re: В Петербурге на баннере вместо Алии Молдагуловой разместили...


Отправлено: 12.12.20 - 16:27


#6 




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Мне кажется проблему высосали с пальца


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