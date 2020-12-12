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В постановлении отдельной строкой внесли запрет на проведение новогодних корпоративов, утренников и массовых гуляний. В то же время музеям и библиотекам разрешили работать с заполняемостью не более 30%, а с такси сняли ограничения по времени работы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 28 декабря.