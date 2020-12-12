Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 12:36

Цитата-/Нельзя все так всерьез воспринимать , это частное мнение . Только и всего/







Ну раз ты привел тут мнение должно быть и контр мнение





Ничего крамольного он не сказал, кроме того что России надо заняться аннексией Казахстана, теперь явно видно на кого работает аблязовский канал 1612 его надо запретить на территории РК







Про саму страну тоже ничего нового кроме того что он умалчивает



Что в 19 веке также не было Украины,Белоруссии,Молдавии, Прибалтики,Грузии,Армении,Азербайджана,Узбекистана,Туркменистана,Таджикистана,Киргизии,Якутии,Татарстана,Башкортостана итд итд итд тоже получается России надо забрать эти страны? Как видим по последним 30 лет не очень получается)





Да и России как таковой небыло,была Империя и Русскими к 1917 году считались немцы Романовы,Витте,Плеве

Потомки татарских князей Аксаковы,Кутузовы,Юсуповы

В начале 19 века вообще считалось стрёмно разговаривать на русском языке,это был народный холопский язык,знать балакала только на благородном французском



Русских как пишут лирики и историки как единой нации не существовало до Куликовской битвы,на битву шли суздальцы,московцы,рязанцы а обратно уже вернулись русские





Дальше больше немцев как нации до 19 века не существовало,был союз германских племен,баварские княжества,саксонские, пруссаки итд,всех объединил Бисмарк

Итальянцев как нации до 19 века не существовало,был союз городов,всех объединил Гарибальди

Американцев как нации небыло до 1776 года и то ещё 100 лет потом бились и выесняли какие лучше северные или южные американцы



Казахов как нации небыло (и тут бородач умалчивает что в русских источниках) потомучто в русских источниках жителей степи назвали киргиз-кайсаками чтобы не путать с поселившимися на границе степи,уральскими,оренбургским,сибирскими казаками



Да никто не спорит союз племен БЫЛ



При союзе решили чтобы привлечь на свою сторону инородцев надо уже нарезать им государств



Нарезали как сами хотели,в итоге началось бурление в странах,племена начали смешиваться,и теперь трайболизм все дальше и дальше отходит на задний план,агашки во власти ещё бадаются с этим но молодежи сооовсем уже пофиг,нация уже есть



Казахстан и остальные республики получили независимость и вошли с нынешнеми границами в ООН границы по международному праву не рушимы



Но отдельным персонажам очень хочется похулиганить,я ничего не имею против,по Гумилевский теории пассионарности Россия сейчас входит в стадию тихого старения,как до этого в эту стадию вошли страны Европы,и теперь на протежении ближайших 100 лет,России будет вести мелкие войны с соседями за каждый сантиметр лишней земли.



Ну так если бородач хочет пусть приезжает и забирает земли если сможет ) но нет,он выше этого,куда ему умирать? Он лучше вкладет свои идеи для молодых,которые поедут умирать НИЗАЧТО



А это уже скотство