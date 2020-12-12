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Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
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