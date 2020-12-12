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≡ Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40516
Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все ограничения снять - новое постановление о карантинных ограничениях подписал санврач Костанайской области
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
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В постановлении отдельной строкой внесли запрет на проведение новогодних корпоративов, утренников и массовых гуляний. В то же время музеям и библиотекам разрешили работать с заполняемостью не более 30%, а с такси сняли ограничения по времени работы. Эти ограничения будут действовать вплоть до 28 декабря.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13503
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
#1
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И всё-таки четыре дня без транспорта - это слишком. Хоть бы два дня оставили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9978
Re: Новогодние гуляния и утренники отменить, с такси все...
Отправлено: 12.12.20 - 15:16
#2
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Хорошо, библиотеки.
Штук десять надо взять.
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