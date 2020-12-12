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≡ Как будет развиваться Костанайская область в ближайшую пятилетку?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40516
Как будет развиваться Костанайская область в ближайшую пятилетку?
Отправлено: 12.12.20 - 14:54
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На 20-й сессии маслихата Костанайской области 11 декабря утвердили план развития региона на 2021-2025 годы. Депутаты получили документ заранее, на заседании лишь озвучили его основные направления. Корректировки вносить не стали и утвердили единогласно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2031
Re: Как будет развиваться Костанайской области в ближайшую...
Отправлено: 12.12.20 - 14:54
#1
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Георгий, а заголовок кто писал? :-x
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
251
Re: Как будет развиваться Костанайской области в ближайшую...
Отправлено: 12.12.20 - 15:03
#2
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Цитата:
Козлов я:
Георгий, а заголовок кто писал?

Дежурный редактор, а не Георгий. Исправили.
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