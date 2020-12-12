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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 958 из 958«1...956957958
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2931
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 12:28
#14356
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Цитата:
alex_60:
гадости какие нибудь

----Скушно с тобой , одни гадости везде тебя мерещятся . А там картинки были с юмором и немного стихов . Но тебе этого не понять. 10 000 . Бинго .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 12:36
#14357
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Цитата-/Нельзя все так всерьез воспринимать , это частное мнение . Только и всего/



Ну раз ты привел тут мнение должно быть и контр мнение


Ничего крамольного он не сказал, кроме того что России надо заняться аннексией Казахстана, теперь явно видно на кого работает аблязовский канал 1612 его надо запретить на территории РК



Про саму страну тоже ничего нового кроме того что он умалчивает

Что в 19 веке также не было Украины,Белоруссии,Молдавии, Прибалтики,Грузии,Армении,Азербайджана,Узбекистана,Туркменистана,Таджикистана,Киргизии,Якутии,Татарстана,Башкортостана итд итд итд тоже получается России надо забрать эти страны? Как видим по последним 30 лет не очень получается)


Да и России как таковой небыло,была Империя и Русскими к 1917 году считались немцы Романовы,Витте,Плеве
Потомки татарских князей Аксаковы,Кутузовы,Юсуповы
В начале 19 века вообще считалось стрёмно разговаривать на русском языке,это был народный холопский язык,знать балакала только на благородном французском

Русских как пишут лирики и историки как единой нации не существовало до Куликовской битвы,на битву шли суздальцы,московцы,рязанцы а обратно уже вернулись русские


Дальше больше немцев как нации до 19 века не существовало,был союз германских племен,баварские княжества,саксонские, пруссаки итд,всех объединил Бисмарк
Итальянцев как нации до 19 века не существовало,был союз городов,всех объединил Гарибальди
Американцев как нации небыло до 1776 года и то ещё 100 лет потом бились и выесняли какие лучше северные или южные американцы

Казахов как нации небыло (и тут бородач умалчивает что в русских источниках) потомучто в русских источниках жителей степи назвали киргиз-кайсаками чтобы не путать с поселившимися на границе степи,уральскими,оренбургским,сибирскими казаками

Да никто не спорит союз племен БЫЛ

При союзе решили чтобы привлечь на свою сторону инородцев надо уже нарезать им государств

Нарезали как сами хотели,в итоге началось бурление в странах,племена начали смешиваться,и теперь трайболизм все дальше и дальше отходит на задний план,агашки во власти ещё бадаются с этим но молодежи сооовсем уже пофиг,нация уже есть

Казахстан и остальные республики получили независимость и вошли с нынешнеми границами в ООН границы по международному праву не рушимы

Но отдельным персонажам очень хочется похулиганить,я ничего не имею против,по Гумилевский теории пассионарности Россия сейчас входит в стадию тихого старения,как до этого в эту стадию вошли страны Европы,и теперь на протежении ближайших 100 лет,России будет вести мелкие войны с соседями за каждый сантиметр лишней земли.

Ну так если бородач хочет пусть приезжает и забирает земли если сможет ) но нет,он выше этого,куда ему умирать? Он лучше вкладет свои идеи для молодых,которые поедут умирать НИЗАЧТО

А это уже скотство
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 12:41
#14358
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Цитата:
abaika95:
В начале 19 века вообще считалось стрёмно разговаривать на русском языке,это был народный холопский язык,знать балакала только на благородном французском

А на каком языке в 21 веке балакает благородная знать казахстанская?)))

А я то думаю, почему это некоторые казахи по-казахски не говорят, стрёмно им что-ли? А теперь все понятно, все встало на свои места :lol:

[Исправлено: maxsaf, 12.12.2020 - 12:49]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 12:57
#14359
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Цитата-/А на каком языке в 21 веке балакает благородная знать казахстанская?))/



На казахском вообще-то,но для народа озвучивают все идеи на двух языках
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:00
#14360
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Цитата-/А я то думаю, почему это некоторые казахи по-казахски не говорят, стрёмно им что-ли?/



Они просто не знают казахский,знали бы говорили на нем,это как русские не знают казахский,знали бы то тоже говорили на нем) но только казахи отдают детей в казахские школы чтобы дети уже знали язык а русские не отдают,ну тогда пусть и не возмущаются когда всё вокруг будет на казахском,логично?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9246
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:04
#14361
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Цитата:
abaika95:
На казахском вообще-то,но для народа озвучивают все идеи на двух языках

Да щас прям. :lol: Даже Назарбаев ругался, что заседания на русском проходят, хотя там народу и близко не было ))

Цитата:
abaika95:
ну тогда пусть и не возмущаются когда всё вокруг будет на казахском,логично?

Ну так это еще когда будет :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:09
#14362
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Цитата-/Да щас прям. /

Цитата-/Ну так это еще когда будет/



Не натягивайте сову на глобус своих суждений 20 летней давности) за 20 лет много что поменялось)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13503
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:37
#14363
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Цитата:
maxsaf:
Могли бы - уже убрали бы. Но там сразу столько проблем всвязи с этим возникает - мама не горюй

Я ж и говорю - на фоне кризиса в 90-е эти проблемы были бы не сильно заметными. А сейчас - да, заметно будет очень сильно. Но если бы в 90-е так сделали, то Казахстан вряд ли мог бы претендовать на колыбель мира, толерантности и дружбы народов на постсоветском пространстве.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13503
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:45
#14364
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Цитата:
abaika95:
Цитата: abaika95: цену заломил ----Адекватная цена была .

Абайка, было время, когда у людей тупо не было денег, ипотек не давали и квартиры тогда стоили очень дёшево. У меня дедушка в Рудном однокомнатную квартиру купил за 300 долларов. В Кустанае трёшка стоила 3000. Причем, насколько я помню, трёхкомнатная могла стоить ДЕШЕВЛЕ однокомнатной - потому как за отопление меньше платить нужно было. А в какой-то год (по-моему 2005-2006) цены резко взлетели вверх. Я представляю как обидно было людям, которые продали квартиру за 3000, а через полгода она стала стоить 30000.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:56
#14365
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Цитата-/Абайка, было время, когда у людей тупо не было денег/



Гога вроде в 2014 году уехал в самые "тучные" времена

И все те кто не может продать квартиру в большинстве случаев сильно заламывают цену,на крыше куча обьевлений о срочной продаже и цены за халупы ставят космические) последний кусок хотят урвать......
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 13:58
#14366
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Цитата:
abaika95:
последний кусок хотят урвать....




Или ещё проще,в России присмотрели квартиру и нужной суммы на нее не хватает,по логике что надо сделать?) Правильно поднять цену на свою квартиру тут,авось купят) и пофиг что это нарушает все законы рынка
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1089
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 14:29
#14367
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Цитата:
abaika95:
но только казахи отдают детей в казахские школы


А реальность такова, что очень многие казахи отдают детей именно в русские школы, потому что считают, что казахский язык дети и так будут знать дома, а вот без русского они не обойдутся - может и в ВУЗы-то российские поступать придётся.

Для интереса посмотрите количество учеников в казахской 10-й школе и окрестных русских 16-й, 7-й, ФМЛ. 16-я перегружена, вторые смены уже в начальных классах, 8 первых классов было в прошлом году. Через двор 10-й идёшь, там всегда тихо и ощущение, что это какая-то небольшая уютная школа в селе, настолько там мало учеников. При этом 10-я - единственная казахская школа в микрорайонах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6122
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 14:37
#14368
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Цитата-/реальность такова, что очень многие казахи отдают детей именно в русские школы, потому что считают, что казахский язык дети и так будут знать дома, а вот без русского они не обойдутся - может и в ВУЗы-то российские поступать придётся/



Вроде как об этом и речь,родители казахи кто не знает казахский отдают детей в казахоязыяные школы,а родители кто владеет двумя языками отдают детей в общие школы (казахский они и так знают а русский надо подтянуть) только вот с русскими родителями так не получается,и в итоге начинаются обиды почему все больше вокруг казахского?)
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1894
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 14:51
#14369
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Цитата:
Тот самый:
Через двор 10-й идёшь, там всегда тихо и ощущение, что это какая-то небольшая уютная школа в селе, настолько там мало учеников. При этом 10-я - единственная казахская школа в микрорайонах.

точно так же со 115-й школой. не добирают туда казахскоязычных учеников.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9978
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 15:04
#14370
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Цитата:
abaika95:
Гога вроде в 2014 году уехал в самые "тучные" времена


Да, он ко мне заходил
В конце перед отьездом.
В конце 14 или 15 начале.
Я то в блокнотике не помечаю,
Как дракон.
В принципе архивы в гараже можно
Поднять, когда он заходил.
Точно определить.

[Исправлено: alex_60, 12.12.2020 - 15:05]
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