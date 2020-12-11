Отправлено: - 10:34

юля елиссева:

для кого эта школа если все дети на дистационке

В микрорайонах бы школу построили. Домов настроили, а школ новых нет.Цитата:Не все, с 1 по 4 классы точно учатся. И даже во вторую смену некоторым приходится, если класс разбили на 2 дежурных по 15 человек. А школы до 300 учеников вообще работают без ограничений.