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Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40513
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:37
Средняя школа №27 расположена в мкрн. Юбилейный. Церемония открытия с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова состоялась сегодня, 11 декабря.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1764
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:37
С каким языком обучения школа?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9976
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 20:54
Цитата:
///Школа №27 – со смешанным языком обучения (здесь будут и казахские, и русские классы)///
Горожанин_kst:
С каким языком обучения школа?
С каким языком обучения школа?
///Школа №27 – со смешанным языком обучения (здесь будут и казахские, и русские классы)///
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 48
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 21:24
уже подачно больше 800 заявлений от родителей. подачно - исправьте.
[Исправлено: ladas, 11.12.2020 - 21:54]
[Исправлено: ladas, 11.12.2020 - 21:54]
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 607
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 11.12.20 - 23:12
Исправил. Спасибо
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4309
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 06:30
Я вот заметил, нынче во всех новостройках применяют красный кирпич, не применяют облицовку из керамогранита с утеплителем. Было удивительно, когда строения из силикатного кирпича заворачивали в пластиковые декорпанель, как сделали в медсанчасти Рудного
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1890
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 09:48
для кого эта школа если все дети на дистационке. В куче пустующих школ города только без пользы отапливаются помещения.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1234
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 10:30
сайлау курманов:
применяют красный кирпич[/quot
Когда то давным давно, ещё в советское время, наш совхозный прораб, обьяснил мне: для нашего северного региона самый тёплый стройматериал для строительства домов, это : красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
применяют красный кирпич[/quot
Когда то давным давно, ещё в советское время, наш совхозный прораб, обьяснил мне: для нашего северного региона самый тёплый стройматериал для строительства домов, это : красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 10:34
В микрорайонах бы школу построили. Домов настроили, а школ новых нет.
Цитата:
Не все, с 1 по 4 классы точно учатся. И даже во вторую смену некоторым приходится, если класс разбили на 2 дежурных по 15 человек. А школы до 300 учеников вообще работают без ограничений.
Цитата:
юля елиссева:
для кого эта школа если все дети на дистационке
для кого эта школа если все дети на дистационке
Не все, с 1 по 4 классы точно учатся. И даже во вторую смену некоторым приходится, если класс разбили на 2 дежурных по 15 человек. А школы до 300 учеников вообще работают без ограничений.
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 10:41
Цитата:
Про зиму правда, а вот про лето он соврал. Если солнечная сторона, то в каждой жилой комнате по кондиционеру надо иметь. Остывает только к утру, а там опять Солнце всходит и к обеду нагревает. Уж лучше бы облицовывали серым силикатным.
ACROS:
красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
красный обожённый кирпич. Он хорошо держит тепло зимой и летом хата сильно не нагревается. Пример, тому: "БК" -ие дома, они все возведены из красного кирпича и в них не то что тепло, но и жарко: приходиться отключать батареи отопления.
Про зиму правда, а вот про лето он соврал. Если солнечная сторона, то в каждой жилой комнате по кондиционеру надо иметь. Остывает только к утру, а там опять Солнце всходит и к обеду нагревает. Уж лучше бы облицовывали серым силикатным.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1234
Re: Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 11:09
Цитата:
Имею, хату в 9-этажке, в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно.
Тот самый:
к обеду нагревает
к обеду нагревает
Имею, хату в 9-этажке, в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно.
Новую школу на 1 200 мест открыли в Костанае
Отправлено: 12.12.20 - 13:37
Цитата:
Цитата:
От расположения ещё зависит. Возможно окна на Алтынсарина выходят? И солнце только вечером и/или квартира не с южной стороны дома. Хотя у ваших домов и с окнами во двор не перегреешься - солнце скорее всего до обеда светит.
У нас приходит около 11-12 и светит до вечера. Зимой я очень рад, солнце весь день, а вот летом не очень. Если на лоджии окно забыл открыть, то там наверное все +50. На пол наступить невозможно.
ACROS:
в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно
в м-не "Жана Кала": летом и без кондёра прохладно
Цитата:
Тот самый: Если солнечная сторона
От расположения ещё зависит. Возможно окна на Алтынсарина выходят? И солнце только вечером и/или квартира не с южной стороны дома. Хотя у ваших домов и с окнами во двор не перегреешься - солнце скорее всего до обеда светит.
У нас приходит около 11-12 и светит до вечера. Зимой я очень рад, солнце весь день, а вот летом не очень. Если на лоджии окно забыл открыть, то там наверное все +50. На пол наступить невозможно.
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