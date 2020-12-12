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Е.Есимханов: Не надо спешить с детским спортом...В целом согласен с автором, при этом конечно нужно учитывать, что каждый ребенок индивидуален и развивается шаг за шагом, постепенно, в определенное время начинает ползать, сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить и.т.д.Обсуждали в 2016 году, прошло более четырёх с половиной лет, но до настоящего времени тема и рассматриваемые вопросы, проблемы и.т.д. актуальны.Тогда в 2016 году отмечал, цитирую:В настоящее время существуют, традиционная система развития детей и система раннего развития (по Г.Доману своевременное). В перспективе справиться с современными проблемами, их становиться все больше, в том числе указанными автором, могут люди с новым, глобальным мышлением, более развитые и эрудированные. Каждый ребенок индивидуален и развивается шаг за шагом, постепенно, в определенное время начинает ползать, сидеть, стоять, ходить, бегать, говорить и.т.д. Родителям не надо ставить цель воспитать гения, победителя, здоровяка или отличника, гонясь за результатами можно перегрузить ребенка, при этом демонстрируя результаты окружающим, можно испортить характер и мышление малыша. Вместе с тем. лично за раннее развитие детей, методик множество (Доман, Лупан, Зайцев, Никитины и.т.д.). Специалисты советуют выбрать методику, которая больше нравится родителям. Это может что-то одно или сочетание 2-3 близких по духу методов. Также советуют не приобретать все новые и новые развивающие игры и материалы. При использовании десятков игр и пособий, ребенок толком их не сможет освоить, а только запутается. Использование при письме ведущей руки и одной ноги в качестве опорной при раннем развитии происходить в 36 месяцев (3 года), при традиционном развитии 72 месяца (6 лет). Доказано, что чем раньше ребенок научиться какому-нибудь движению, тем оно будет совершеннее и точнее.Подробнее здесь: