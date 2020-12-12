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≡ В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40513
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
Отправлено: 12.12.20 - 12:09
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По информации на сайте госзакупок, конкурс на покупку 174 058 шариковых ручек завершился. Общая сумма закупки составила 6 215 618 тенге (35,71 тенге за ручку).
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6118
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:09
#1
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У нас что ручки дороже чем в устькамане? Там 4 млн
потратили а у нас 6!


Хватит это терпеть!


Даёшь дешёвые ручки для населения!!!
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1890
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:40
#2
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что в Усть-Каменогорске по 18 тенге за штуку коррупция, то у Кустанае по 35 тенге вполне себе нормально.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9976
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 12:55
#3
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Да, не читали местные наверху в акимате про
Усть-каменоногорск.
Так попасть.
Да и есть же статистика, сколько людей ходит на эти"выборы".
Процентов 15-20.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20607
Re: В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной...
Отправлено: 12.12.20 - 13:02
#4
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Цитата:

В Костанае аппарат акима города для выборов закупил 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя.


Избиратель только и может,
ручку - украсть... :lol:
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