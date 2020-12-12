Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
В Костанае для выборов закупили 174 тысячи ручек – по одной на каждого избирателя в городе
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать