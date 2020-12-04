Отправлено: - 14:05

ПИЩЕВАЯ ПЛЕНКА В ДЕЛЕПищевая пленка- это хитрая вещь, без которой сейчас в хозяйстве не обойтись. Она может применяться в самых разных вариантах.Смотрим некоторые.- Оберните ножки бананов пленкой и они не будут чернеть и сохнуть.Налейте в стакан белого вина или воды со средством для мытья посуды, закройте сверху пленкой и проделайте несколько маленьких отверстий. Попав внутрь, мушки уже не смогут выбраться наружу.Если поверх стеклянных полок холодильника наклеить пленку, то они не будут грязниться. Нужно только снять старую пленку и заменить на новую.Если вы боитесь, что малыш обольется соком или другим напитком, то заклейте сверху стакан пленкой и проделайте отверстие под трубочку.Чтобы валик или кисточка не засыхали в перерыве ремонта, оберните их пленкой. Так же можно поступить и с банкой с краской. Положите на отверстие пленку, а затем крышку, так краска не засохнет.Не выкидывайте рассыпавшиеся румяна и тени. Добавьте несколько капель спирта и плотно обмотайте коробку пленкой. Затем руками или чистой ложкой прижмите их и косметика вернется к первоначальному виду.Положите пленку на края миски, обмажьте растительным маслом и разбейте туда яйцо. Затем сверните, крепко завязав концы и бросьте яйцо в кипящую воду. Через 4-5 минут готово.Если вы обернете пленкой погружной блендер или даже кусок мяса на отбивную, то вы избавите кухню от брызг и потеков.Удачи!