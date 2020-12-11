В то время, как жители области отчаянно борются за свой часовой пояс, раздался голос профсоюзов, которые заявили, что люди уже привыкли. Помнится, в прошлом году были подняты на смех маслихаты, дружно проголосовавшие против своего часового пояса. Читать новость
Кстати, в Кызылорде смертность стала уменьшаться. С чего бы это? Нетрудно догадаться.
Зачем догадываться и писать домыслы, когда можно прочитать непосредственно# например вот: Запущен проект "Здоровый регион", соответствующий европейским стандартам. При поддержке акима области утвержден план мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний системы кровообращения на 2018-2021 годы. План предусматривает пять конкретных задач. К ним относятся контроль здоровья граждан от рождения до старости. То есть главная цель – это отказ жителей от вредных привычек, увеличение физической активности, правильное питание населения, полный медицинский осмотр. В результате таких мер, смертность от болезней системы кровообращения снизилась до 20,5 процента. В то же время по республике мы на 15 месте.
N0name: Надо бы для начала по складнее сочинять название несуществующего альянса
А самому поискать в интернете никак? Первый же ответ по запросу выдаёт их сайт "International Alliance for Natural Time", зайдите да посмотрите на карту, мы там тоже отмечены. А "natural" и переводится как естественный, природный, натуральный и ещё более 20 значений.
Цитата:
N0name: что слабо как то, надо сразу с Владивостока возвращаться.
Зачем вырываете из контекста? Разговор был именно о джетлаге после возвращения из Алма-Аты. И я говорю, что летом при возвращении его нет. А вот зимой (привыкнув в Алма-Ате) ощущаешь, что встаёшь не таким бодрым по утрам, как раз именно потому, что там восход на 1,5 часа раньше по времени, чем у нас.
Цитата:
N0name: а ваша "наука" какая? Наверное из разряда"Британские ученые"
Забыл. Случайно не Вы в прошлый раз в качестве доказательств приводили ссылку на форум ЯП? А науки называются география и астрофизика. Почитайте/изучите, на ЯПе такого точно нет. А циркадные ритмы и влияние солнечного света на организмы изучает наука хронобиология, а сон - сомнология.
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