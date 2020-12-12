Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 956 из 957«1...954955956957»
Ответить Новый топик
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 03:56
#14326
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

дом тут не мог построить - Почему не мог ?? Смысла не было , еле квартиры продал .А гараж просто подарил .Да и дача хорошая была - 9 соток напротив Астыкжана .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:01
#14327
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

---Будь помоложе , тоже бы свалил куда подальше .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:22
#14328
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не могу видео загрузить

[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 01:37]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:25
#14329
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео смотрите - ссылка ниже


[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 02:09]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:30
#14330
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неудачная попытка

[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 02:07]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9241
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:39
#14331
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Нужна помощь со ссылкой на видео?))
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:42
#14332
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 05:06
#14333
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Спасибо , давно не делал , подзабыл . Последняя ссылка открывается - смотрите.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9241
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 07:45
#14334
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Спасибо , давно не делал , подзабыл . Последняя ссылка открывается - смотрите.

Посмотрел.)) Скорее всего на автора уже дело завели в КЗ. А вы теперь - персона нон грата ;-) Welcome to the club :-)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9967
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 09:25
#14335
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из правил форума:
Не разрешается отправка сообщений, содержащих
2.2.16. Указания на опечатки. Для информирования редакции об опечатках отправьте сообщение на ng@ng.kz с указанием Названия статьи и самой ошибки.

Но "умники", желающие наверное мировой славы, среди серьезного обсуждения,
Продолжают вставлять свои сообщения-
А у вас вместо буквы а буква б.
Я не пойму почему редактор их еще за это благодарит.
Надо наоборот отсылать их к правилам и удалять такие посты.

[Исправлено: alex_60, 12.12.2020 - 09:26]
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9967
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 09:32
#14336
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нравится же людям всякую
Дрянь в инете собирать и смотреть.
Время тратить некуда.
Погуляли бы, на лыжах в лес сьездили.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13500
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 10:58
#14337
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы знаете, в каком году из конституции исчезло упоминание о языке межнационального общения, и появилось слово "Наравне" в законе о языках?

Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13500
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 11:04
#14338
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:

Притянуто за уши. Россия - тоже союз племён, Германия - тоже. Казахстана не существовало в смысле названия. Их называли киргизами или киргиз-кайсаками. Кстати, совершенно то же самое про Украину говорят. Но ведь совершенно не значит что если государство образовалось недавно - оно не сможет существовать в дальнейшем.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2923
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 11:05
#14339
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что , политинформации сегодня не будет ? Почему ещё не сообщили , что *Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка*??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9241
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 11:07
#14340
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.

Могли бы - уже убрали бы. Но там сразу столько проблем всвязи с этим возникает - мама не горюй. ;-)
Профайл
Страница 956 из 957«1...954955956957»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Гога, Тот самый

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS