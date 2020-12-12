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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 03:56
Цитата:
дом тут не мог построить - Почему не мог ?? Смысла не было , еле квартиры продал .А гараж просто подарил .Да и дача хорошая была - 9 соток напротив Астыкжана .
abaika95:
дом тут не мог построить - Почему не мог ?? Смысла не было , еле квартиры продал .А гараж просто подарил .Да и дача хорошая была - 9 соток напротив Астыкжана .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:01
Цитата:
---Будь помоложе , тоже бы свалил куда подальше .
abaika95:
---Будь помоложе , тоже бы свалил куда подальше .
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:22
не могу видео загрузить
[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 01:37]
[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 01:37]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:25
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:30
Неудачная попытка
[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 02:07]
[Исправлено: Гога, 12.12.2020 - 02:07]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:39
Цитата:
Нужна помощь со ссылкой на видео?))
Гога:
Нужна помощь со ссылкой на видео?))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 04:42
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 05:06
Цитата:
Спасибо , давно не делал , подзабыл . Последняя ссылка открывается - смотрите.
maxsaf:
Спасибо , давно не делал , подзабыл . Последняя ссылка открывается - смотрите.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 07:45
Цитата:
Посмотрел.)) Скорее всего на автора уже дело завели в КЗ. А вы теперь - персона нон грата Welcome to the club
Гога:
Спасибо , давно не делал , подзабыл . Последняя ссылка открывается - смотрите.
Спасибо , давно не делал , подзабыл . Последняя ссылка открывается - смотрите.
Посмотрел.)) Скорее всего на автора уже дело завели в КЗ. А вы теперь - персона нон грата Welcome to the club
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9967
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 09:25
Из правил форума:
Не разрешается отправка сообщений, содержащих
2.2.16. Указания на опечатки. Для информирования редакции об опечатках отправьте сообщение на ng@ng.kz с указанием Названия статьи и самой ошибки.
Но "умники", желающие наверное мировой славы, среди серьезного обсуждения,
Продолжают вставлять свои сообщения-
А у вас вместо буквы а буква б.
Я не пойму почему редактор их еще за это благодарит.
Надо наоборот отсылать их к правилам и удалять такие посты.
[Исправлено: alex_60, 12.12.2020 - 09:26]
Не разрешается отправка сообщений, содержащих
2.2.16. Указания на опечатки. Для информирования редакции об опечатках отправьте сообщение на ng@ng.kz с указанием Названия статьи и самой ошибки.
Но "умники", желающие наверное мировой славы, среди серьезного обсуждения,
Продолжают вставлять свои сообщения-
А у вас вместо буквы а буква б.
Я не пойму почему редактор их еще за это благодарит.
Надо наоборот отсылать их к правилам и удалять такие посты.
[Исправлено: alex_60, 12.12.2020 - 09:26]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9967
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 09:32
Нравится же людям всякую
Дрянь в инете собирать и смотреть.
Время тратить некуда.
Погуляли бы, на лыжах в лес сьездили.
Дрянь в инете собирать и смотреть.
Время тратить некуда.
Погуляли бы, на лыжах в лес сьездили.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 10:58
Цитата:
Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.
maxsaf:
Вы знаете, в каком году из конституции исчезло упоминание о языке межнационального общения, и появилось слово "Наравне" в законе о языках?
Вы знаете, в каком году из конституции исчезло упоминание о языке межнационального общения, и появилось слово "Наравне" в законе о языках?
Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 11:04
Цитата:
Притянуто за уши. Россия - тоже союз племён, Германия - тоже. Казахстана не существовало в смысле названия. Их называли киргизами или киргиз-кайсаками. Кстати, совершенно то же самое про Украину говорят. Но ведь совершенно не значит что если государство образовалось недавно - оно не сможет существовать в дальнейшем.
Гога:
Притянуто за уши. Россия - тоже союз племён, Германия - тоже. Казахстана не существовало в смысле названия. Их называли киргизами или киргиз-кайсаками. Кстати, совершенно то же самое про Украину говорят. Но ведь совершенно не значит что если государство образовалось недавно - оно не сможет существовать в дальнейшем.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 11:05
А что , политинформации сегодня не будет ? Почему ещё не сообщили , что *Автомобиль врезался в толпу демонстрантов в центре Нью-Йорка*??
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 11:07
Цитата:
Могли бы - уже убрали бы. Но там сразу столько проблем всвязи с этим возникает - мама не горюй.
Victor Yang:
Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.
Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.
Могли бы - уже убрали бы. Но там сразу столько проблем всвязи с этим возникает - мама не горюй.
-
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