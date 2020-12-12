Отправлено: - 10:58

maxsaf:

Вы знаете, в каком году из конституции исчезло упоминание о языке межнационального общения, и появилось слово "Наравне" в законе о языках?

Цитата:Не знаю. Но ведь могли бы и совсем убрать русский язык из конституции.