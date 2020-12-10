Re: Испытание «коронакризисом»: как менялся портфель депозитов в...

Отправлено: - 06:53

Сомневаюсь в правдивости информации в данном материале. По мне на мой взгляд лидер все же каспи, все продажи бытовой техники, мебели и авто с большей вероятностью одобрения именно в этом банке, да и народ сидит постоянно толпой у них...