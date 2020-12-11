Отправлено: - 11:35

abaika95:

А и да,я понимаю когда Русские уезжают из-за незнания казахского языка в Россию но когда из за незнания языка ты уезжаешь туда где опять надо учить не родной тебе язык, это уже лицемерие)

Цитата:Ну мне английский полюбому нужен, особенно по работе. Даже в России.