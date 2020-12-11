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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 955 из 955«1...953954955
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 11:35
#14311
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Цитата:
abaika95:
А и да,я понимаю когда Русские уезжают из-за незнания казахского языка в Россию но когда из за незнания языка ты уезжаешь туда где опять надо учить не родной тебе язык, это уже лицемерие)

Ну мне английский полюбому нужен, особенно по работе. Даже в России. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:19
#14312
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Цитата:
abaika95:
Если ты свалил потомучто тебя Куат Ахмет доставал

Цитата:
abaika95:
дело не в исправлении дело в принципе

Как же, как же, помню, как вчера. Я в свое время переступил чрез свои принципы, и таким проверяльщикам дал три американские бумажки - от их принципов не осталось и следа. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:41
#14313
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Цитата:
abaika95:
Ну вас много где на работу в Канаде возьмут по работе с клиентами только за знание на английском счета до 10?)

Вас же как то приняли на работу)). До десяти то хоть можете на казахском посчитать?)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6111
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:51
#14314
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Цитата-/Да ладно. Там большая часть в ролик не попадает, потому что покорно уезжают./


Да ладно там всегда показывают тех кто уезжает без бычья,не домысливайте)



Цитата-/Ни одного не возьмут. А у вас как я погляжу - это норма, каждый второй/

Ну и? Какие притензии к Куату?



Цитата-/Всем, кто в Россию перебрался/



И к серому в том числе
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6111
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 12:53
#14315
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Цитата-/Ну мне английский полюбому нужен, особенно по работе. Даже в России/


Лицемерие и отвага!




Цитата-/проверяльщикам дал три американские бумажки - от их принципов не осталось и следа./


Ну судя по роликам сейчас не дают)




Цитата-/Вас же как то приняли на работу)). До десяти то хоть можете на казахском посчитать?)/

Даже до 12 а вы?)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 13:08
#14316
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Цитата:
abaika95:
Ну судя по роликам сейчас не дают)

А щас и не за что давать. Раньше хоть штрафовали за надписи, а щас забили, сама власть против этого. :-)

Цитата:
abaika95:
Даже до 12 а вы?)

Я до 29ти :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 13:10
#14317
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Цитата:
abaika95:
Ну и? Какие притензии к Куату?

Да вообще никаких, подлечить - и будет как новенький. С Рузой чуть сложнее - там без мужика никак :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6111
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 15:04
#14318
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Цитата-/Раньше хоть штрафовали за надписи, а щас забили, сама власть против этого/



Власть передала некоторые функции партиям и активистам)




Цитата-/Да вообще никаких, подлечить - и будет как новенький. С Рузой чуть сложнее - там без мужика никак/


Нурхожаеву и г-е Ведлер можем туже методику прописать?)



Цитата-/до 29/


Ну все! Таксист из вас уже нормальный получится!)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9963
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 15:33
#14319
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///Число пациентов, ставших жертвами коронавируса SARS-CoV-2 в США, превысило суммарные боевые потери американской армии во время Второй мировой войны.//

в апреле сообщали что превысили потери во вьетнамской войне.
следующая ступень наверное,
больше чем вовсех войнах которые вели штаты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6111
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 19:57
#14320
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Беларусь вводит карантин в стране

Ой,как же так?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 20:08
#14321
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Цитата:
Victor Yang: У тебя слишком примитивные представления о религии
Зато я в единорогах разбираюсь. Раз человек создан по образу и подобию божьему - значит все там правильно в плане дизайна изначально. Кроме пупка у Адама на пузе :lol:

Цитата:
abaika95:
Ну все! Таксист из вас уже нормальный получится!)

Так тест оказывается на знание гос языка тут на форуме принимают! О, как )
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9963
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 11.12.20 - 20:26
#14322
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Швеция вводит карантин.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 00:39
#14323
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Весьма любопытная статья:

Стоит ли приносить русский язык в жертву казахскому?

Процессы, происходящие в общественно-политической жизни Казахстана, временами отличаются противоречивостью и некоторой долей парадоксальности. События последнего времени еще раз подтвердили этот тренд. Государство и общество озабочены пандемией коронавируса, а наши славные национал-патриоты не нашли лучшего времени, чтобы выступить в очередной поход за казахский язык.

Далее...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13498
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 01:20
#14324
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Цитата:
maxsaf:
Стоит ли приносить русский язык в жертву казахскому?

Интересная статья, разумные мысли. Если честно - я даже не представляю как сейчас может такое произойти - чтобы русский язык убрали из конституции. Это можно было сделать в 90-е, когда на фоне кризиса это и не почувствовалось бы. Сейчас - только как-то поэтапно, мотивируя людей им пользоваться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9238
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 12.12.20 - 01:29
#14325
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Цитата:
Victor Yang:
Это можно было сделать в 90-е, когда на фоне кризиса это и не почувствовалось бы.

Вы знаете, в каком году из конституции исчезло упоминание о языке межнационального общения, и появилось слово "Наравне" в законе о языках? Я не понимаю, как это вообще произошло незаметно для меня.
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