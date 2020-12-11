Новые монеты в 100, 200 и 500 тенге появились в Казахстане

Отправлено: - 21:12

///А потом началась их слава. Вскоре Стрелка родила трех "девочек" и трех "мальчиков", их демонстрировали по телевизору. И там был совершенно беленький щенок по кличке Пушок. Он очень понравился жене президента США Жаклин Кеннеди. И ей решили подарить "сына" космонавтки. Из посольства США под покровом совершенной секретности к нам приехала большая делегация, собирали на Пушка документы, делали прививки, а потом чуть ли не с машинами ГАИ перевезли его в американское посольство. Это было нечто! Такое впечатление, что принцессу какую-то везут. Надеюсь, что он был плодовитый, как и его мама, и сейчас в Америке есть наши следы...////



Пишут очевидцы событий.